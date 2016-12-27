برنج ارگانیک تا ۵ سال آینده در آمل تولید شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد منفرد عصر سه‌شنبه در همایش تجاری‌سازی فناوری در اقتصاد مقاومتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی با اشاره به اینکه امروزه مبنای توسعه، تولید علم و فناوری است، گفت: با استفاده از فنّاوری جدید و ماشین‌آلات صنعتی، برنج به روش سنتی تولید نمی‌شود.

فرماندار ویژه آمل بابیان اینکه تولیدات متنوع حاصل آموخته‌ها در دانشگاه است، افزود: اگر امروزه آمل را به‌عنوان پایتخت برنج ایران معرفی می‌کنیم باید سعی و تلاش‌ها بیشتر شود تا در یک دوره پنج‌ساله برنج ارگانیک تحویل دهیم و هم‌اکنون بعضی از کشاورزان آمل برنج بیولوژیک بدون استفاده از هرگونه سم تولید می‌کنند.

معاون استاندار مازندران اظهار داشت: توسعه پایدار مقدمه اولیه ایجاد رشد است و توسعه امری استمراری و توسعه انسانی مدار اولیه توسعه است.

منفرد بابیان اینکه کمبودهای آموزشی مدارس را مدنظر بگیریم، گفت: کلاس‌های مدارس را هوشمند سازی کنیم و توسعه را از مدارس به دانش آموزان آموزش بدهیم.

فرماندار ویژه آمل اظهار داشت: قله دماوند به‌عنوان بزرگ‌ترین پدیده بی‌نظیر در ایران و آمل به لحاظ تاریخی با قدمت هزار سال جزو قدیمی‌ترین شهر ایران است.

منفرد با اشاره به اینکه زمینه رشد را برای آمل مهیا کنیم ادامه داد: با پتانسیل موجود، گردشگری را در آمل و لاریجان رونق دهیم که در این زمینه کوتاهی کردیم.

این مسئول با اشاره به اینکه مشکل باغدار و کشاورزان، مشکل همه مردم است گفت: ضریب بهره بری در زمین‌های کشاورزی آمل ۲.۷ است.