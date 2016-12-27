وضعیت ترافیک پایتخت در عصر بارانی

سردار محمدرضا مهماندار در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت ترافیکی پایتخت گفت: با دلیل شدت بارش و لغزندگی سطح معابر، در حال حاضر رانندگی در تهران با کندی و کاهش دید همراه است.

وی افزود: برابر آخرین اطلاعات دریافتی تا ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه بار ترافیک در بزرگراههای تهران پرحجم و پرتراکم است اما در معابر داخل شهر ترافیک عادی و روان گزارش شده است.

مهماندار افزود: هم اکنون بار ترافیکی در طول بزرگراه مدرس هر دو لاین، چمران هر دو لاین، بسیج و نواب در مسیر شمال به جنوب همچنین تونل صدر محدوده نیایش تا اشرفی اصفهانی، اتوبان حکیم، رسالت و صدر به سمت غرب دارای ترافیک پرحجم هستند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با توصیه به رانندگان برای رانندگی با صبر و حوصله در شرایط بارندگی کنونی پایتخت افزود: به رانندگان توصیه می شود از تغییر مسیرهای ناگهانی به شدت خودداری کرده و فاصله طولی را با خودروی جلوی رعایت کنند.

وی افزود: تا تخلیه کامل معابر و روان شدن ترافیک، عوامل پلیس راهور در خیابان حضور دارند.