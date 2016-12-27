به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد میرمحمدی بعد از ظهر امروز در چهاردهمین جلسه ستاد سرمایه گذاری استان یزد با اشاره به استقبال خوب سرمایه گذاران از مشارکت در طرح های نیروگاه‌های خورشیدی اظهار داشت: تاکنون ۵۴ مجوز در این حوزه صادر شده و تقاضای برخی سرمایه گذاران دیگر نیز در دست بررسی است.

وی همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی رئیس اتاق بازرگانی در مورد تاسیس شرکت بازاریابی و فروش محصولات تولیدی استان یزد در کشورهای مختلف بیان کرد: ایجاد این شرکت ها، تولید را به سمت تولید سفارشی سوق می دهد.

استاندار یزد تاکید کرد: اگر تولید در واحدهای استان یزد بر اساس سفارش بازار انجام شود، دیگر شاهد دپوی محصولات نخواهیم بود و این شیوه سبب می شود گردش مالی در واحدها به خوبی انجام شود.

میرمحمدی یادآور شد: گردش مالی و افزایش نقدینگی، رونق واحدهای تولیدی را به دنبال خواهد داشت و این اتفاق مبارکی برای صنعتگران و تولیدکنندگان استان یزد است.

وی بیان کرد: ایجاد شرکت‌هایی برای بازاریابی و فروش، استمرار و ثبات را در بازارهای بین المللی به دنبال دارد و امیدواریم با تداوم این روند و گسترش آن، شاهد ایجاد شغل برای نسل جوان به ویژه جوانان تحصیلکرده استان یزد باشیم.

میرمحمدی تصریح کرد: همه باید برای رسیدن استان یزد به رونق اقتصادی و توسعه تلاش کنیم و این اتفاق مبارکی است که بخش خصوصی به این نتیجه رسیده که برای خروج از رکود باید دست به کار شود.

استاندار یزد خاطرنشان کرد: به طور قطع استقبال از این شیوه فروش بسیار خوب خواهد بود و امیدواریم با پیشنهادات جدید و به دست آوردن بازارهای جدید برای محصولات تولید شده در استان یزد، شاهد رفع مشکلات در این استان باشیم.