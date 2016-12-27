سکوت رسانه ای مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن زنان شکسته شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، منصور اخلاقی پور در حاشیه بازدید از مرکز نگهداری و درمانی بیماران روانی مزمن زنان در بندرعباس، اظهار داشت: بیش از 5 سال است که این مرکز از طریق کمک های محدود یارانه ای از سوی بهزیستی توانسته با مدیریت چند تن از افراد نیکوکار به صورت خصوصی به حیات و فعالیت خود ادامه دهد اما برای ارتقا خدمات رسانی و رفع مشکلات نیازمند حمایت بیشتر است.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه مراکز زیادی در زمینه آسیب های اجتماعی وجود دارد و اعتبارات دولتی نیز در این راستا محدود است باید حمایت بیشتری از سوی مسئولین استانی وهمچنین خیرین و مردم از این مراکز صورت پذیرد تا به نتیجه مطلوب دست یابیم.

وی گفت: تاکنون به علت محدودیت های بخشنامه ای موجود وممنوعیت تهیه تصویر برای این مراکز ، متاسفانه فعالیت رسانه ای قابل توجهی برای معرفی این مرکز به خیرین و مردم صورت نگرفته است و این مرکز با مشکلات متعددی روبرو است.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان با بیان اینکه از توان این اداره کل برای پیگیری و رفع مشکلات این مرکز استفاده می کنیم خاطر نشان کرد: سکوت رسانه ای این مرکز می بایست شکسته شود تا آنهایی که داوطلب کمک رسانی هستند بتوانند از مشکلات این افراد با خبر شده و در این کار سهیم شوند.

اخلاقی پور بر استفاده از ظرفیت فضای مجازی جهت اطلاع رسانی تاکید کرد و یادآور شد: امروز در عصر رسانه و تکنولوژی نباید بگونه ای باشد که فعالیت و دستاوردهای خوب همچنین مراکزی از دید عمومی پنهان بماند.

شایان ذکر است مرکز نگهداری و درمانی بیماران روانی مزمن زنان (سلامت) هم اکنون 60 نفر از زنان دارای اختلالات حاد روانی از 16 تا 60 ساله را نگهداری می کند که 15 نفر از آنها یتیم و به لحاظ مالی از اقشار بسیار ضعیف، 6 نفر مجهول الهویه، 20 نفر مطلقه، 10 نفر بدسرپرست و 9 نفر بیوه هستند و اکثر آنها یا سرپرستی ندارند که هزینه های آنها را متقبل شود و یا خانواده آنها توانایی پرداخت هیچ هزینه ای را ندارند.

همچنین پیش از این 20 نفر از زنان دارای اختلالات حاد روانی در این مرکز به طور کامل یا نسبی درمان شده و به آغوش خانواده بازگردانده شده اند که از این تعداد 5 نفر ازدواج کرده و به خانه بخت روانه شده اند.

ساختمان مرکز نگهداری و درمانی بیماران روانی مزمن زنان واقع در کوی ملت بندرعباس (محله 2هزار) با 24 نفر پرسنل در سه شیفت شبانه روزی خدمات رسانی می کند.