روحانی سقوط هواپیمای مسافربری روسیه را به پوتین تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی رئیس جمهور در پیامی به ولادیمیر پوتین رییس جمهور فدراسیون روسیه، کشته شدن جمعی از شهروندان این کشور در سانحه سقوط هواپیمای مسافربری روسی بر فراز دریای سیاه را تسلیت گفت.

متن پیام حجت الاسلام حسن روحانی به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای ولادیمیر پوتین

رییس جمهوری فدراسیون روسیه

خبر سانحه سقوط هواپیمای مسافربری روسی بر فراز دریای سیاه و کشته شدن جمعی از شهروندان فدراسیون روسیه، موجب تاسف و تاثر گردید.

از جانب خود و مردم ایران، این حادثه غم انگیز را به جناب عالی و بازماندگان آن تسلیت می گویم.

حسن روحانی

رییس جمهوری اسلامی ایران»