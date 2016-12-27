۱۰ درصد صنایع بزرگ در مازندران فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار شامگاه سه شنبه در دیدار با هیئت سریلانکایی در محل سالن شماره یک استانداری مازندران، ضمن خوشامدگویی هیئت، با اشاره به ظرفیتهای مازندران در بخشهای کشاورزی، دامی، گردشگری و... اظهار کرد: سابقه روابط میان دو کشور جمهور اسلامی ایران و سریلانکا به لحاظ دینی و روابط دوستانه از گذشته مطلوب بود و اکنون هم علاقهمند به برقراری روابط با کشور شما هستیم.
وی افزود: خوشبختانه مواضع سیاسی دو کشور در سطوح مختلف و مجامع بینالمللی هماهنگ بوده که این عوامل میتواند در تقویت روابط بین دو کشور مؤثر باشد و هدف از این سفرها بهمنظور آشنایی دو کشور و شناخت ظرفیتها است که میتواند در تصمیم سازیهای بین دو کشور مفید باشد.
فلاح جلودار در ادامه اظهار داشت: همانطور که رییسجمهوری ایران در دیداری که با رییسجمهور کشور سریلانکا داشت عنوان کردند که هیچ مانعی برای برقراری روابط با کشور شما نداریم و مازندران هم با ظرفیتهای خوبی که در حوزههای مختلف دارد آمادگی دارد در عرصههای مختلف کشاورزی در بخش نیازهای استان تبادلات تجاری با کشور سریلانکا برقرار کند.
وی، بابیان اینکه مازندران، استانی با ۲۴ هزار کیلومترمربع وسعت و با سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت در کنار سواحل دریای خزر واقعشده است، افزود: کشورهای ترکمنستان، قزاقستان، روسیه و آذربایجان از همسایگان ساحلی مازندران هستند.
استاندار مازندران، کشاورزی را مهمترین فعالیت استان برشمرد و گفت: زراعت، باغداری، باغات کیوی، آبزیان، پرورش ماهی و مرغداری از فعالیتهای مهم استان است و البته بخشی از فعالیتهای استان در بخش دامپروری است.
فلاح جلودار ۲۴ درصد اشتغال استان را در بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت: از فعالیتهای مهم استان ما توسعه گردشگری است زیرا مازندران به لحاظ شرایط آب و هوایی که استان و نزدیکی به پایتخت کشور حدود ۳۰ میلیون جمعیت گردشگر داخلی و ۴۰۰ هزار گردشگری خارجی در سال وارد مازندران میشوند.
وی، خاطرنشان کرد: ۱۰ درصد صنایع نسبتاً بزرگ در استان قرار دارد و درعینحال ۸ تا ۱۰ درصد صنایع متوسط،۴ بندر تجاری و نفتی و سه فرودگاه محلی در استان مازندران داریم.
استاندار مازندران، ابراز داشت: مازندران در بیش از ۱۵ محصول کشاورزی رتبه نخست را در کشور دارد و البته در بخش دامی همرتبه مازندران در کشور برتر بوده و ۱۰ درصد گوشت مرغ کشور در مازندران تولید میشود.
فلاح جلودار، ادامه داد: در حال حاضر پس از برجام و لغو تحریمها، در بخش همکاری و توسعه روابط بینالمللی، جمهوری اسلامی شرایط خوبی دارد و اینک آنچه در این دیدار موردتوجه است همکاری دوستانه بین دو استان مازندران و ایالت شرقی سریلانکا در بخشهای علمی و دانشگاهی و عرصههای دیگر است.
وی یادآور شد: مازندران آمادگی دارد در بخشی از نیازهای زراعی خود در بخش ذرت، غلات و جو که نیاز استان است و واردات دارد و در کشت فرا سرزمینی با استان شرقی سریلانکا همکاری و روابط دوستانه برقرار کند
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