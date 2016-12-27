پایگاه های بهداشت مسجدسلیمان باید از حالت استیجاری خارج شوند

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام ابراهیمی عصر امروز سه شنبه در جلسه شورای سلامت و امنیت عذایی مسجدسلیمان با اشاره به ارائه خدمات گسترده در شبکه بهداشت و درمان به شهروندان اظهار کرد: شبکه بهداشت و درمان از شهر تا مناطق صعب العبور روستایی و عشایری به ارائه خدمات می پردازد.

ابراهیمی در خصوص استیجاری بودن مکان پایگاه های بهداشتی در سطح شهرستان افزود: برای اینکه بتوانیم ارائه خدمات با ثبات و پایداری در شهرستان داشته باشیم لازم است پایگاه های بهداشتی در سطح شهرستان از حالت استیجاری خارج شوند.

وی عنوان کرد: هر چه جانمایی مکان های تعیین شده برای ساخت پایگاه های بهداشتی مناسب تر و به صورت اصولی تر تعیین شود، ارائه خدمات و دسترسی شهروندان به این مراکز، آسان تر خواهد بود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان مسجدسلیمان با اشاره به اینکه اعتبارات لازم برای اجرایی شدن این طرح تخصیص داده شده است، تصریح کرد: در صورت در اختیار گذاشتن زمین مورد نیاز برای ساخت این پایگاه ها، به سرعت برای ساخت و آغاز عملیات اجرایی این پایگاه های بهداشتی مذکور اقدام خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این جلسه مقرر شد ادارات راه و شهرسازی، شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان، شهرداری و سایر ادارات و ارگان های مسجدسلیمان ظرف هفته جاری، مکان های مناسب به منظور ساخت پایگاه های بهداشتی را به شبکه بهداشت و درمان مسجدسلیمان معرفی کنند.