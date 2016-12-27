راه ارتباطی ۱۲۰ روستای آذربایجان شرقی همچنان بسته است

علی هوشیار در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: از اوایل هفته و به دنبال بارش شدید برف راه ارتباطی ۸۲۰ روستا بسته شده بود که این آمار تا دیروز به ۵۰۰ روستا رسید و امروز نیز با تلاش راهداران این آمار بازهم کاهش یافت و به ۱۲۰ روستا رسید.

وی سپس با تاکید بر اینکه تلاش ها برای بازگشایی این راه های روستایی نیز ادامه دارد، افزود: ۵۰ روستا در میانه، ۳۰ روستا در بستان ‌آباد، ۲۰ روستا در هشترود، ۱۰ روستا در مراغه و ۸ روستا در ورزقان بسته هستند.

رئیس راهداری و حمل و نقل جاده ‌ای آذربایجان‌ شرقی با اشاره به اینکه یک هزار و ۳۰ راهدار در محورهای مختلف استان حضور شبانه روزی دارند، ادامه داد: ۶۶۰ دستگاه ماشین آلات راهداری نیز در مناطق مختلف استان مستقر است و به بازگشایی مسیرهای مختلف مشغول هستند.