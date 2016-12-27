حریق در کارگاه انگشترسازی/مهار شعله های آتش در کمترین زمان ممکن

بهنام کرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات مهار شعله های آتش در این حادثه افزود: وقوع حادثه آتش سوی در ساعت ۱۸ و ۳۳ دقیقه عصر امروز به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله دو ایستگاه آتش نشانی به خیابان ۱۵ خرداد روبروی خیابان سید فتح الله اعزام شدند. با حضور آتش نشانان در محل حادثه مشخص شد یک کارگاه کوچک انگشتر سازی دچار حریق شده و به خاطر وجود مواد آتش زا در داخل مغازه، شعله های آتش علاوه بر درگیر کردن سطح کارگاه، در حال سرایت به مغازه های اطراف هستند.

وی ادامه داد: آتش نشانان بلافاصله به دو گروه تقسیم شده و گروه اول ضمن مهار شعله ها و جلوگیری از سرایت آن به مغازه های اطراف اقدام کردند و گروه دیگر به کانون اصلی آتش نزدیک شده و آن را خاموش کردند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمت ایمنی ورامین گفت: سرعت عمل آتش نشانان در مهار شعله های آتش از بروز انفجار و تلفات جانی در این آتش سوزی جلوگیری کرد.

وی تصریح کرد: علت وقوع حادثه و همچنین خسارت مالی برجای مانده از سوی کارشناسان علت یاب سازمان در دست بررسی است.