سقوط سواری در داخل کانال آب/حادثه تلفات جانی نداشت

بهنام کرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات این حادثه افزود: ساعت ۱۸ و ۱۳ دقیقه بعدازظهر وقوع حادثه سقوط یک دستگاه سواری سمند سفیدرنگ به داخل کانال کمربندی خلیج فارس اعلام شد. بلافاصله دو ایستگاه آتش نشانی به همراه تیم امداد و نجات و جرثقیل برای امدادرسانی در محل حادثه حاضر شدند.

وی افزود: با حضور نجاتگران در محل حادثه مشخص شد سواری سمند در حال عبور به دلیل نامعلومی به داخل کانال آب سقوط کرده و خوشبختانه راننده و سرنشین آن قبل از حضور امدادگران موفق به خروج از داخل خودرو واژگون شده، شده بودند.

کرمانی با اعلام اینکه نجاتگران با استفاده از جرثقیل، خودرو را از داخل کانال بیرون آورده و پس از ایمن سازی محل حادثه به عملیات خود پایان دادند، افزود: این حادثه تلفات جانی نداشت وعلت وقوع آن از سوی کارشناسان پلیس راهور در دست بررسی است.