  1. جامعه
  2. انتظامی
۷ دی ۱۳۹۵، ۲۰:۳۸

سقوط سواری در داخل کانال آب/حادثه تلفات جانی نداشت

سقوط سواری در داخل کانال آب/حادثه تلفات جانی نداشت

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ورامین از وقوع حادثه سقوط خودروی سمند داخل کانال کمربندی خلیج فارس خبر داد.

بهنام کرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات این حادثه افزود: ساعت ۱۸ و ۱۳ دقیقه بعدازظهر وقوع حادثه سقوط یک دستگاه سواری سمند سفیدرنگ به داخل کانال کمربندی خلیج فارس اعلام شد. بلافاصله دو ایستگاه آتش نشانی به همراه تیم امداد و نجات و جرثقیل برای امدادرسانی در محل حادثه حاضر شدند.

وی افزود: با حضور نجاتگران در محل حادثه مشخص شد سواری سمند در حال عبور به دلیل نامعلومی به داخل کانال آب سقوط کرده و خوشبختانه راننده و سرنشین آن قبل از حضور امدادگران موفق به خروج از داخل خودرو واژگون شده، شده بودند.

کرمانی با اعلام اینکه نجاتگران با استفاده از جرثقیل، خودرو را از داخل کانال بیرون آورده و پس از ایمن سازی محل حادثه به عملیات خود پایان دادند، افزود: این حادثه تلفات جانی نداشت وعلت وقوع آن از سوی کارشناسان پلیس راهور در دست بررسی است.

کد مطلب 3861902

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها