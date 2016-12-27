ضرورت مواجه با فتنه ولایت محوری است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری شامگاه سه‌شنبه در آیین اختتامیه نخستین جشنواره فرهنگی، هنری و رسانه‌ای تجلی بصیرت در اردبیل تصریح کرد: امواج فتنه امروز طوفنده تر از گذشته است و در چنین شرایطی تنها ریسمان نجات تمسک به رهبری است.

وی با بیان اینکه واقعه ۹ دی یکی از جلوه‌های شکوهمند حماسه‌آفرینی انقلاب اسلامی بود، اضافه کرد: در این روز که با مواجه مردم با فتنه گره‌خورده است، یکی از برگ‌های زرین تاریخ ایران رقم خورده است.

رئیس بسیج هنرمندان کشور با تأکید به اینکه فتنه چند شاخصه دارد، اضافه کرد: از جمله دلفریبی آن که بر ذهن و اندیشه می‌نشیند اما آدمی را به فرجامی بر می‌رساند.

به گفته منتظری پیچیدگی و درهم‌آمیختگی فتنه قدرت تشخیص را از انسان می‌گیرد و شاخصه سوم آن غربال‌گری است که در واقع دقت و مراقبت را می‌طلبد.

وی با بیان اینکه نخستین و ضروری‌ترین اصل مواجه با فتنه ولایت محوری است، ادامه داد: راه دوم نجات از فتنه بصیرت بخشی است.

رئیس بسیج هنرمندان کشور یادآور شد: بعد از فتنه ۸۸ نخست‌وزیر انگلیس کار ایران را تمام شده توصیف کرده بود، همچنان که صدام بعد از فتح خرمشهر بازپس گیری آن را غیرممکن نامیده بود.

منتظری تأکید کرد: گرچه هر دو این پیش‌بینی‌ها به لحاظ محاسبات علمی دور از ذهن نبود اما آنچه فتنه را خنثی کرد بصیرت و اراده رهبری بود.

وی با تأکید به اینکه به لحاظ پیچیدگی فتنه در صحبت‌های رهبری هیچ واژه‌ای به اندازه فتنه و اثرات آن تکرار نشده است، اضافه کرد: در واقع این بصیرت بود که مردم را از صدمات فتنه دور نگاه داشت.

وی با اذعان به اینکه بصیرت به معنی وقوف به سرچشمه است، اضافه کرد: انسان بی‌بصیرت حاضر غایب است و بصیرت توانست حماسه ۹ دی را خلق کند.