راه یابی دو نمایش منتخب آذربایجان شرقی به جشنواره فجر

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «کابوس های یک پیرمرد بازنشسته خائن ترسو» به نویسندگی نادر برهانی مرند و به کارگردتنی رامین ریاضی کاری از گروه «پیاده» و نمایش «دوبارگی» به نویسندگی و کارگردانی سیامک افسایی کاری از گروه «کتل» از شهر تبریز منتخب حضور در جشنواره فجر استانی شدند.

پس از ارزیابی آثار در دو بخش آثار راه یافته به مرور تاتر ایران و همچنین آثار معرفی شده به فجر استانی انتخاب شدند.

۶۰ اثر برگزیده جشنواره‌های تئاتر استان‌ها که شهریور و مهر ماه در ۳۲ استان کشور برگزار شد، به همایش استانی راه یافتند.

آثار شرکت کننده در این همایش توسط گروه انتخاب کننده با حضور کارگردان ها در تالار مشاهیر تئاتر شهر مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت بر اساس کیفیت آثار از بین این ۶۰ اثر، ۱۲ نمایش برای حضور قطعی و سه اثر به منظور ایجاد فرصت اجرایی در بخش مرور فجر انتخاب شدند .

ضمن اینکه ۱۴ اثر نامبرده دیگر هم به بخش فجر استانی که در استان های میزبان جشنواره برگزار می‌شود، راه پیدا کرده‌اند که از میان آنها ۱۲ اثر به طور قطعی و دو اثر هم مشروط پذیرفته شده‌اند.

سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری سعید اسدی از اول تا دوازدهم بهمن ماه برگزار می‌شود.