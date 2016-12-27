کتاب «بو قفسده اوچدی بلکه» در تبریز رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب اثر نادر الهی با حضور مؤلف در تبریز رونمایی می شود.

بر اساس این گزارش، این کتاب در نشست ادبی خط سوم تبریز واقع در تبریز، چایکنار ساختمان جواهر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز رونمایی می شود.

نشست ادبی خط سوم که چهارشنبه هر هفته از ساعت ۱۶ با حضور شاعران برگزار می شود، فردا هشتم دی ماه امسال نیز برگزار شده و در این نشست ادبی شاهد شعرخوانی شاعران مطرح استان و اجرای موسیقی توسط نوید مثمر خواهیم بود.

لازم به ذکر است حضور علاقه مندان برای حضور در نشست ادبی خط سوم آزاد و بلامانع است.