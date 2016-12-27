ادای احترام فرمانده سپاه یزد و خبرنگاران به خانواده شهید ساداتی

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه الغدیر استان یزد عصر امروز در دیدار خبرنگاران عضو بسیج رسانه استان یزد با خانواده شهید ساداتی در منزل پدری این شهید والامقام اظهار داشت: شهید ساداتی از نیروهای انقلابی و دارای حس مسئولیت پذیری بالا بود و هر کجا احساس می‌کرد به حضور او نیاز است، حاضر می شد و فعالیت می کرد.

سردار اکبر فتوحی افزود: به همین دلیل بود که نام شهید ساداتی گاهی در میان شهدای خبرنگار و عکاس، گاه به عنوان یک رزمنده بسیجی و حتی گاهی به عنوان غواص به میان می آید.

وی عنوان کرد: شهید ساداتی در دوران انقلاب سرباز بود و به فرمان امام خمینی (ره) پادگان را ترک کرد اما بعد از انقلاب از آنجا مطیع ولی فقیه زمان خود بود، دوباره به دستور امام به پادگان بازگشت.

سردار فتوحی با اشاره به شهادت شهید ساداتی در عملیات قدس ۵ بیان کرد: در این عملیات تعداد زیادی خبرنگار و عکاس خارجی همراه رزمندگان در مناطق عملیاتی حضور یافتند تا ببینند چگونه ایرانی ها در باتلاق می جنگند و تصاویر بسیاری نیز ثبت کردند اما هیچ‌یک از تصاویر گرفته شده، قابلیت چاپ نداشت.

وی یادآور شد: در همین عملیات بود که شهید ساداتی در هورالعظیم به درجه رفیع شهادت نائل آمد و خیل یارانش شهیدش پیوست.

به گزارش مهر، شهید سیدجلیل ساداتی از شهدای شاخص سازمان بسیج رسانه استان یزد در سال ۱۳۹۵ است که در ۱۶ مرداد سال ۱۳۶۴ در سن ۲۷ سالگی به شهادت رسید.