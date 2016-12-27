نخستین جشنواره پیشگیری از اعتیاد «راه و چاه» برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تبیین جایگاه فرهنگ و هنر در پیشگیری از آسیب های اجتماعی، تبیین نقش و جایگاه اصحاب فرهنگ و هنر در اجتماعی کردن مبارزه با اعتیاد وحساس نمودن افراد جامعه نسبت به مساله اعتیاد از اهداف این جشنواره به شمار می رود.

جشنواره فرهنگی هنری استانی پیشگیری از اعتیاد راه و چاه در بخش های مختلف فیلم کوتاه، عکس، شعر، نقاشی و کاریکاتور خواهد بود.

شرایط و مقررات عمومی جشنواره در بخش عکس به این ترتیب است که هر عکاس می تواند قطعه تک عکس در موضوعات جشنواره ارسال نماید.

دبیرخانه ارسال کننده را صاحب اثر می شناسد اما در صورتی که خلاف آن ثابت شود تمامی امتیاز متعلقه باطل و اثر ارسالی از مراحل جشنواره حذف خواهد شد.

در بخش شعر نیز شعر در دو بخش ترکی و فارسی پذیرفته می شود و محدودیتی در ارایه تعداد اثر نیست و همچنین اشعاردر کاغذ ۴A و تایپ شده باشد.

در بخش نقاشی نیز هر هنرمند می تواند سه اثر تولیدی ارایه نماید و تکنیک ارایه آثار آزاد و آثار باید با اندازه ۷۰ در ۵۰ باشد.

همچنین در بخش فیلم نیز علاقه مندان آثار خود را در قالب داستانی، مستند و پویانمایی ارایه کنند، هر فیلمساز می تواند سه اثر خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کند.

در بخش کاریکاتور نیز هر هنرمند می تواند پنج اثر خود را در در اندازه A۳ و A۴ در تکنیک آثار به دبیرخانه جشنواره ارسال کند.

آخرین مهلت ثبت نام و ارسال آثار تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۶ بوده و تیر ماه سال آینده نیز جشنواره برگزار خواهد شد.

نشانی دبیرخانه جشنواره اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی – دفتر فرهنگ آموزش و پیشگیری از آسیب های اجتماعی است.