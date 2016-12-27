۹دی روز قدرت جمهوری اسلامی ایران/حضور جوانان حماسه را ماندگار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی عصر امروز در جلسه مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه در لرستان با اشاره به اینکه تقدیر و تشکر می کنم از کسانی که برای برگزاری این جلسه اهتمام ورزیدند، اظهار داشت: در این جلسه حضور بهتر و جدی تری داشتیم.

وی با بیان اینکه باید در راستای اهداف این جلسات بیشتر تلاش کنیم و جدیت بیشتری به خرج دهیم، تصریح کرد: عمده هدفی که دنبال می کنیم این است که مجموعه اعضای مجمع مشورتی خودشان پای کار باشند و مطالب را دنبال کنند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه اعضای مجمع باید نقطه نظرات خود را بازگو کنند، افزود: اعضای مجمع باید خودشان پای کار بیایند و افراد دیگر را جذب کنند و نظرات دیگر جوانان را بگیرند و انتقال دهند.

برگزاری همایش اقتصاد مقاومتی از سوی مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه در مجمع در حقیقت دو کار را می خواهیم دنبال کنیم، گفت: در این مجمع مشورتی فعال سازی نیروهای درونی مجمع و شناسایی نیروهای بیرون از مجمع را دنبال می کنیم.

وی یادآور شد: از نیروهای بیرون از مجمع مشورتی مثلا دانشجویان و فعالان دانشجویی در دانشگاه ها باید استفاده شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به برگزاری همایش اقتصاد مقاومتی توسط مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه در استان گفت: در این راستا صاحب نظران، نیروها و افرادی که در زمینه مسائل اقتصاد مقاومتی فعالیت می کنند را باید شناسایی کنیم.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه باید بتوانیم مقالات این همایش را به صورت یک مجموعه کار کنیم و در اختیار داشته باشیم چراکه این مقالات مهم و ماندگار است، تصریح کرد: در این همایش نقد کارهای انجام شده در حوزه اقتصاد مقاومتی و اشکالاتی که در این زمینه وجود داشته و راهکارها برای بهتر شدن و استمرار اقتصاد مقاومتی را دنبال می کنیم.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی یک سیاست راهبردی است که رهبر معظم انقلاب تعیین کردند و باید چگونگی استمرار این سیاست را بررسی کنیم، افزود: همایش اقتصاد مقاومتی در اسفندماه سال جاری برگزار می شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه این همایش باید پربار بوده و خروجی خوبی داشته باشد، اظهار داشت: امروز یکی از وظایف مجمع مشورتی پیگیری، دنبال کردن و تحقق بخشیدن به منویات مقام معظم رهبری در استان است.

مخاطب اصلی منویات رهبر معظم انقلاب جوانان است

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه مخاطب اصلی منویات مقام معظم رهبری جوانان است، تصریح کرد: امید رهبری هم به جوانان است و در همه برنامه ها رهبر معظم انقلاب جوانان را مورد توجه قرار می دهند و با تکیه بر جوانان آرمان ها و اهداف انقلاب اسلامی را پیگیری می کنند.

وی با تاکید بر اینکه اگر رهبر فرزانه انقلاب بحث نهضت تولید علم را مطرح می کنند خطاب ایشان به جوانان است، افزود: اگر رهبری مسئله مقابله با جنگ نرم را مطرح می کند روی سخن ایشان با جوانان است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه در ماجرای فتنه ۸۸ نیز جوانان با بصیرت و تبعیت از مقام ولایت در حماسه ۹ دی حضور داشتند، ادامه داد: حضور پررنگ جوانان در ۹ دی یک حماسه ماندگار را به وجود آورده است.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه انتظار رهبر معظم انقلاب این است که جوانان پای کار بیایند، تصریح کرد: در موضوع اقتصاد مقاومتی هم که مد نظر رهبری است طبیعتا رویکرد بیشتر این منویات به سمت جوانان است.

اگر اقتصاد به جوانان واگذار شود موفق خواهیم شد



وی با تاکید بر اینکه تجربه کرده ایم هرچیزی که به جوانان سپرده شده با موفقیت روبه رو شده است، افزود: اگر اقتصاد به جوانان واگذار شود و جوانان در این بخش مورد حمایت قرار بگیرند مطمئنا موفقیت در بحث اقتصاد خواهیم داشت و اقتصاد مقاومتی محقق می شود و این آرزوی رهبری برآورده می شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه ایده و افکار جوانان باعث موفقیت می شود، گفت: برای برگزاری همایش اقتصاد مقاومتی نیز باید مجمع مشورتی دو هفته یکبار جلسه برگزار کند و مقالات را جمع بندی کند.

آیت الله میرعمادی تصریح کرد: در حاشیه این همایش یک نمایشگاه با موضوع اقتصاد مقاومتی برپا می شود.