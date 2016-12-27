نمایش عروسکی «بیر جیققیلی قهرمان» اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اجرای نمایش عروسکی "بیر جیققیلی قهرمان" به نویسندگی، تهیه کننده و کارگردانی شفیقه نیک جهان از سیزدهم آذر ماه آغاز شده و تا بیستم دی ماه امسال ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، این نمایش با هنرمندی صداپیشگان واحد نمایش رادیو تبریز فاطمه حسینی، یونس کبیر، سعید جلوه گر، ابولفضل جدیری، علی حسینقلی زاده، ملیحه زینالی و با حضور عروسک گردانان برنامه کودک شبکه جهانی سحر به سرپرستی فاطمه حسینی در حال اجراست.

گفتنی است این نمایش با عروسک گردانی نادیا نیاکار، زهرا اسمعیل، ساناز اسمعیل پور، عسل روشنایی، ویدا نگارستانی، آرزو نیک جهان در روی صحنه نمایش داده می شود.

لازم به ذکر است نمایش عروسکی "بیر جیققیلی قهرمان" در بلک باکس مجتمع فرهنگی هنری ۲۹بهمن تبریز آماده اجرا به علاقه مندان است.