ایالت شرقی سریلانکا از داشتن مزرعه مرغداری مناسب محروم است

به گزارش خبرنگار مهر، نظیر احمد شامگاه دوشنبه در سفر به مازندران و دیدار هیئت دولتی سریلانکا با استاندار در محل سالن شماره یک استانداری به سابقه طولانی روابط دولتی ایران و سریلانکا اشاره کرد و اظهار کرد: روابط ایران و سریلانکا با یکدیگر خوب بود و همواره روسای جمهور دو کشور سفرهایی به کشورهای هم داشتند و درعین‌حال در ماه آتی هم رییس‌جمهور سریلانکا به ایران سفر خواهد کرد.

وی افزود: حمایت‌های ایران از سریلانکا به‌ویژه در زمان جنگ قابل‌تقدیر است و فرصت را مغتنم شمرده و از همین‌جا از جمهوری اسلامی ایران تشکر می‌کنم.

سر وزیر ایالت شرقی سریلانکا، با بیان اینکه سفر رئیس‌جمهوری سریلانکا موجب تقویت روابط بین دو کشور خواهد شد، اضافه کرد: بسیاری از موقعیت‌های کشور ما ۳۰ سال تحت تأثیر جنگ قرار گرفت ولی اکنون در مدت پنج سال شاهد بهبود وضعیت در کشورمان در بخش‌های سرمایه‌گذاری‌ها و برقراری روابط با کشورهای دیگر هستیم.

نظیر احمد، افزود: اکنون بسیاری از کشورها همچون ژاپن، چین و آمریکا علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در کشور سریلانکا هستند لذا اگر در مازندران سرمایه‌گذاری بنا دارد در کشورهای خارجی اقدام کند کشور سریلانکا را در اولویت نخست سرمایه‌گذاری خود قرار دهد.

وی، خاطرنشان کرد: اکنون وضعیت کشور ما به لحاظ تحولات مانند شهر دوبی در امارات متحده عربی قرار دارد.

سروزیر ایالت شرقی سریلانکا، با اشاره به استقرار دولت جدید در سریلانکا و توجه این دولت به رفاه اجتماعی و تشکل‌های اجتماعی و احزاب، گفت: بناداریم در بخش سرمایه‌گذاری صنعتی با کشورهای دیگر نظیر ایران همکاری کنیم درعین‌حال جمهوری اسلامی ایران در پروژه‌های عظیم سدسازی و نفت سرمایه‌گذاری فراوانی در سریلانکا صورت داده که بالغ‌بر ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در حوزه نفت قرار بود انجام شود که به علت تحریم‌ها محقق نشد و امیدواریم محقق شود.

نظیر احمد با بیان اینکه، بنده نماینده بخش مسلمان‌نشین سریلانکا هستم، افزود: اکثریت احزاب سیاسی در سریلانکا از حزب سیاسی اسلامی از بنده حمایت می‌کنند و استان شرقی از استان‌هایی است که ائتلافی کار می‌کند و همه احزاب باهم متحد هستند.

وی، با اشاره به اینکه بیش از یک‌میلیون هکتار زمین کشاورزی در سریلانکا داریم، افزود: ۴۵۰ هزار هکتار از این اراضی قابلیت کشت را دارد.

وی گفت: کشور سریلانکا برای توسعه تعاملات گردشگری با کشور ایران آمادگی دارد و درعین‌حال معتقدیم جذب توریست از ایران به سریلانکا و توامان سبب تحکیم روابط دو کشور خواهد شد.