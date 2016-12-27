وضعیت هوای تبریز برای گروه های حساس ناسالم است

شاهین رحیم اوغلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون طبق پایش های انجام شده میزان آلودگی هوای تبریز معادل ۱۳۰ پی اس آی است.

وی سپس گفت: این میزان برای گروه های حساس همچون بیماران ریوی، قلبی و کودکان ناسالم است.

رحیم اوغلی ادامه داد: ظهر امروز میزان آلودگی هوای تبریز معادل۱۱۶ پی اس آی بود که شاهد افزایش میزان آلودگی شهر تبریز هستیم.

وی ادامه داد: شاهد وارونگی هوا هستیم و اگر باد جریان نداشته باشد به احتمال زیاد بازهم میزان آلودگی هوای تبریز افزایش می یابد.

لازم به توضیح است که شاخص آلودگی هوا زیر ۱۰۰ پی. اس. آی سالم، بین ۱۰۰ و۲۰۰ ناسالم، بین ۲۰۰ و ۳۰۰ وضعیت اضطرار و ۳۰۰ به بالا وضعیت بحرانی است.