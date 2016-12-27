تغییر مدیریت در آموزش و پرورش برای استفاده از سلایق مختلف است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول عمادی شامگاه سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل آموزش و پرورش لرستان در سخنانی اظهار داشت: آموزش و پرورش از اساس پیدایش انسان به دلیل نطق باطنی او وجود داشته است.

وی افزود: تمام پدران و مادران به فرزندان خود آموخته های خود را انتقال می دهند که این نوع را آموزش و پرورش غیر رسمی می گویند و این امر کار والدین است.

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: از عمر آموزش و پرورش به طور رسمی بیش از یکی دو سده نمی گذرد و آموزش نوین یا آموزش پرورش رسمی عمر چندانی ندارد.

عمادی مراحل آموزش و پرورش رسمی را چهار مرحله آموزش برای دانستن، آموزش برای ساختن و عمل کردن، آموزش زیستن و در نهایت آموزش باهم زیستن دانست و افزود: هدف اصلی در آموزش پرورش رسمی باید بهبود نظامات زیست مسالمت آمیز جمعی باشد و هر جامعه ای که به این هدف نزدیکتر باشد موفق تر است.

وی بیان داشت: جوامع پیشرفته باید توجه کنند که هدف آموزش و پرورش برای با هم زیستن بوده و عدالت اجتماعی ناشی از این نگاه است.

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: هدف از تعلیم و تربیت باید تقسیم داشته ها و با هم زیستن باشد.

عمادی با بیان اینکه تغییر در آموزش و پرورش به معنای جاری کردن جریانی از سلایق مختلف و استفاده از تمام توانمندی ها است گفت: تغییر یک مدیر در سطح استانها هم به معنای خداحافظی با توانمندی های مدیر قبلی نبوده و تحولات با هدف ایجاد انرژی های نو است.

وی اظهار داشت: توانمندی های استان لرستان بسیار بالا است و باید از تمام نیروها و پتانسیلهای انسانی این استان استفاده شود.