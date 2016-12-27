پیشرفت آموزش و پرورش در دوری از افراط و تفریط است

به گزارش خبرنگار مهر، خدا نظر دریکوند شامگاه سه شنبه در مراسم تودیع و معارف مدیر کل آموزش و پرورش لرستان در سخنانی با بیان اینکه با مشارکت و همکاری معلمان و تلاش مضاعف مدیران و کارکنان آموزش و پرورش و بر پایه سند تحول آموزش و پرورش باید قدمهای مثبت و موثرتری را در راستای پیشرفت سطح آموزش و پرورش برداشت اظهار داشت: این امر موجب می شود که شاهد شکوفایی بیش از پیش آموزش و پرورش باشیم.

وی با بیان اینکه با تامل، مساعدت و دوری از هر گونه افراط و تفریط و استفاده از نیروهای کارا و توانا زمینه برای پیشرفت و بهبود کیفیت آموزش و پرورش استان مهیا می شود افزود: انتصاب ها و اینکه یک مسئولیت از یک نفر گرفته شده و به شخص دیگر واگذار می شود در دولتهای معتقد به قانون امری طبیعی است.

مدیر کل جدید آموزش و پرورش لرستان با بیان اینکه به عقیده صاحب نظران اگر می خواهیم آینده یک کشور را ببینیم باید به امروز آموزش و پرورش آن کشور بنگریم گفت: به گفته رهبر انقلاب موفقیت یک جامعه را باید به معلمان آن جامعه واگذار کرد و از نظر ایشان مسئله فرهنگ مهمترین مسئله و موضوع مهم و اول نظام است.

دریکوند ادامه داد: اگر می خواهیم در آینده جامعه ای به دور از افراط و تفریط داشته باشیم باید به شیوه های رابطه معلم و دانش آموز توجه داشته باشیم.

وی گفت: باید دست معلمان را برای تصمیم گیری بازتر گذاشت و به درک و فهم شورای مدرسه کمک کنیم.

مدیر کل جدید آموزش و پرورش لرستان افزود: کار فرهنگی و تعلیم و تربیت محیطی ویژه را می طلبد و بدون پذیرش و منطق دوطرفه ممکن نخواهد بود.

دریکوند ادامه داد: در این راستا باید دست یاری به سوی نخبگان و تمام دست اندرکاران دراز کرد و اندیشه پاک همه را به یاری طلبید.

وی عنوان کرد: تقریبا تمام دستگاه ها و نهادها برای پیشبرد و پیشرفت کار خود به آموزش و پرورش نیازمند هستند و بنابراین باید همکاری های لازم را برای بهبود کار خود با آموزش و پرورش داشت.

مدیر کل جدید آموزش و پرورش لرستان ادامه داد: تلاش خواهیم کرد به سمت آموزش و پرورش مدرسه محور پیش رویم و خانواده ها باید نقش موثرتری در آموزش و پرورش داشته باشند و بدون آنها هیچ ارزشی نهادینه نخواهد شد.

دریکوند اظهار داشت: بیاییم با همفکری زمینه های فرهنگی دولت را فراهم کرده و مسیر توسعه استان را هموار سازیم.