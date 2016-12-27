محمد علی زاده مهدی سرپرست روابط عمومی ارس شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، بر اساس این حکم که در پنجم دی ماه جاری صادر شده است، محمد علی زاده مهدی بعنوان سرپرست مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس منصوب شد.

در حکم محسن خادم عرب باغی بر لزوم برنامه ریزی و تنظیم روش های منسجم و آگاهانه برای افزایش ارتباطات برون سازمانی، ارتباط و پاسخگویی به رسانه ها، بروز رسانی اطلاعات پرتال سازمان و معرفی عملکرد واقعی و انتشار دستاوردها و توفیقات سازمان در سطح جامعه تاکید شده است.

در کارنامه کاری محمد علی زاده مهدی سابقه خدمت ۱۳ ساله در منطقه آزاد ارس دیده می شود.

زاده مهدی مسئولیت روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی (سابق) جلفا از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴، مسئولیت اداری و پشتیبانی معاونت عمران و شهرسازی سازمان منطقه آزاد ارس بین سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶، جانشین مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس از سال ۱۳۹۲ تاکنون و رئیس اداره تبلیغات و انتشارات اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس از سال ۱۳۹۲ را در کارنامه کاری خود دارد.

زاده مهدی از متخصصین چاپ، نشر و تبلیغات در آذربایجان شرقی و صنف چاپ و تبلیغات استان می باشد و از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۲ در این حوزه فعالیت داشته است.

پیش از این مختار خوش پیمان از ۱۲ مردادماه ۱۳۹۳ بعنوان مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس مشغول به خدمت بود. بر این اساس محمدعلی زاده مهدی بعنوان هشتمین نفر از سال ۱۳۸۲ تاکنون، مسئولیت مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس را برعهده می گیرد.