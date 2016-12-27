مسئولین کشور پس از نهم دی وامدارهمیشگی ملت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، کامران باقری لنکرانی شامگاه سه شنبه در جمع دانشجویان دانشگاه شیراز با اشاره به اهمیت همیشگی ۹ دی گفت: آنچه که باید همواره مد نظر قرار داشته باشد این است که در نهم دی عامه مردم بر علیه گروهی متکبر و خودخواه به میدان آمدند.

وی افزود: زمانی که گروهی متکبرانه خود را عاقل تر و باهوش تر از همه مردم می دانستند و به جای همه تصمیم گیری می کردند همه مردم نهم دی را ایجاد کردند که پاسخی محکم برگرفته از بصیرت و ولایت مداری ملت بود.

وزیر اسبق بهداشت و درمان گفت: پس از تاریخ نهم دی هر کس که در این کشور مسئولیتی بگیرد وامدار ملت است و باید وامدار بماند چرا که نهم دی قله افتخاری است که باید برای بیمه شدن انقلاب به آن توجه داشت.

باقری لنکرانی ادامه داد: سناریویی که دشمنان برای اتفاقات فتنه ۸۸ کشیده بودند نهم دی تمام آنها را باطل کرد چرا که حضور ملت، دفاع از نظام، ولایت و جمهوری اسلامی بود.

وی تاکید کرد: نهم دی پرچم سلیقه و هیچ گروهی نیست چرا که در شکل گیری آن همه ملت حضور داشتند. بنابراین این روز باید همواره پرافتخار و پررنگ باشد.

وزیر اسبق بهداشت و درمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مدیران ثروتمند نمی توانند گره گشای مردم باشند گفت: باید حضور مدیران نسل جوان در اولویت کارها باشد و مدیر خسته و ناامید با ثروت میلیاردی هیچ وقت نمی تواند گره گشای مردم باشد. بنابراین اینان بدنبال نگاه کردن به بیگانگان هستند.

وی تصریح کرد: نگاهها باید درون زا باشد نه برون زا البته برون گرایی اشکالی ندارد باید از تجربیات و دانش دیگران استفاده کرد تا با ظرفیت فراوان داخل بتوانیم به موفقیت برسیم چرا که در کشور ما کمبود سرمایه وجود ندارد.

باقری لنکرانی با بیان اینکه هزینه های جاری دولت بسیار گران است، گفت: گران بودن دولت جای تعجب دارد. هزینه جاری در سال ۹۲، ۱۰۴ هزار میلیارد تومان، تا پایان سال جاری به ۲۰۶ هزار میلیارد تومان می رسد و در بودجه سال آینده ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به هزینه جاری اختصاص داده شده است که این موضوع برای کشور یک بحران است زیرا دولت نباید به این گرانی باشد.

وی یادآور شد: مهمترین دلیل سقوط اقتصادی کشور فتنه ۸۸ بود چرا که نگاهها و برنامه ریزی ها را به کشور تغییر داد.