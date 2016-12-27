حفاظت محیط زیست زاینده رود مورد توجه بیشتر قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام احمدی بعد از ظهر سه شنبه در نشست حفاظت کیفی زاینده رود و حفاظت منابع آب چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه حفاظت محیط زیست زاینده رود در چهارمحال و بختیاری مورد توجه بیشتر قرار می گیرد، اظهار داشت: رودخانه زاینده رود در این استان طبق استاندارها تحت حفاظت بیشتر محیط زیستی قرار می گیرد.

وی عنوان کرد: رودخانه زاینده رود هم اکنون یکی از پاک ترین رودخانه های کشور به شمار می رود که آلودگی محیط زیستی ندارد.

مدیر کل محیط زیست چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: طی برررسی های انجام شده آلودگی در این رودخانه گزارش نشده است و آلودگی توسط پساب های سکونتگاه های اطراف رودخانه بسیار ناچیز است.