عباس سروری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برگزاری برنامه های دهه فجر اظهار داشت: تلاش ما برگزاری برنامه های دهه فجر با محوریت مردم و فراگیر کردن این برنامه ها در میان دانش آموزان و دانشجویان است.

وی با تاکید بر اینکه برنامه های دهه فجر امسال بصورت ویژه و مردم محور انجام می‌شود، افزود: برنامه های ویژه ای در شهرستان ها، بخش ها، مراکز دهستان ها و همه مراکز فرهنگی و هنری پیش بینی شده است.

سروری در ادامه بیان کرد: امسال نسبت به سال گذشته از جهت کیفیت و کمیت محتوای برنامه ها مردم محور خواهد بود و امیدواریم برنامه های دهه فجر در حوزه انقلاب اسلامی موثر باشد.

وی گفت: انتظار می رود امسال مردم در تمام بخش ها، محلات مساجد و... حضور فعال در برنامه های ایام الله دهه فجر داشته باشند و مقدمات دهه چهارم انقلاب را به شایستگی فراهم نماییم.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه: در پایان بیان کرد: ۲۴ کمیته مسئولیت اجرا و برنامه ریزی برنامه های دهه فجر را در استان بر عهده دارند.