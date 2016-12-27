تجهیز ۹۹۰۰ کلاس درس در مدارس کرمانشاه به سیستم گرمایشی شوفاژ

مرزبان نظری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از زمان آغاز اجرای طرح گرمایشی از سال ۹۲ تاکنون در ۹۹۰۰ کلاس درس استان اصلاح سیستم مرکزی به صورت شوفاژ انجام شده است.

وی بیان کرد: این تعداد کلاس درس با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان به سیستم گرمایشی شوفاژ تجهیز شده و تا تلاش برای تجهیز دیگر کلاس ها ادامه دارد.

وی بیان کرد: در مدارس روستایی بخاری کاربراتوری استاندارد نصب شده که حفاظت و نگهداری این وسایل مهم است و انتظار می رود مدیریان و معلمان مدارس بموقع نسبت به سرویس آن ها اقدام نمایند تا مشکلی ایجاد نشود.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمانشاه گفت: در مدارس گازکشی شده نیز سیستم گرمایشی نصب شده یا در دست اقدام است.

نظری افزود: در مدارس بالای سه کلاس در استان نیز اکثرا اصلاح سیستم مرکزی به صورت حرارت مرکزی یا پکیج یا شوفاژ صورت گرفته است.