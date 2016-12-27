دستگیری معاون «ابوبکر البغدادی» و ۱۴ تروریست داعش در موصل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، یک منبع امنیتی در استان نینوا روز سه شنبه از دستگیری معاون «ابوبکر البغدادی» سرکرده گروه تروریستی داعش به همراه ۱۴ عنصر دیگر از این گروه در کرانه چپ موصل خبر داد.

این منبع اعلام کرد که نیروهای مبارزه با تروریسم توانستند شامگاه سه شنبه طی یک عملیات «ابو حارث المتیوتی» معاون البغدادی و ۱۴ عنصر دیگر را که هسته اطلاعاتی مورد اتکای گروه تروریستی داعش بشمار می روند، دستگیر نمایند.

بنا بر اعلام این منبع عناصر مذکور در محله «البکر» واقع در کرانه چپ موصل دستگیر شده اند.

منبع مذکور که خواست نامش فاش نشود، افزود که عملیات دستگیری المتیوتی در پی اطلاعات ارائه شده از سوی اهالی محله «البکر» در خصوص محل اختفای وی به همراه دیگر عناصرش صورت گرفته است.

لازم به ذکر است که نیروهای مشترک عراق به عملیات آزادسازی موصل از سیطره گروه تروریستی داعش ادامه می دهند. این عملیات پس از آن آغاز شد که «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق اواخر مهرماه گذشته رسما آغاز آن را اعلام کرد.