پیروزی پرگل لیورپول برابر استوک سیتی/صعود شاگردان کلوپ به رده دوم

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال لیورپول و استوک سیتی سه شنبه شب در ادامه هفته هجدهم رقابتهای لیگ برتر انگلیس در ورزشگاه آنفیلد به مصاف هم رفتند که طی آن شاگردان یورگن کلوپ با حساب ۴ بر یک به پیروزی رسیدند.

گل نخست بازی را جاناتان واترز در دقیقه ۱۲ به سود استوک به ثمر رساند اما لیورپول واکنشی تند به این گل داشت و با ۴ گل به حریف پاسخی دندان شکن داد.

آدام لالانا (۳۵)، روبرتو فیرمینو (۴۴)، جیانلی ایمبولا (۶۰ - گل به خودی) و دانیل استوریج (۷۱) زننده گل های تیم لیورپول بودند.

این برد جمع امتیازات تیم لیورپول را به عدد ۴۰ رساند تا این تیم به رده دوم جدول صعود کرده و جایگزین منچستر سیتی ۳۹ امتیازی شود.

تیم چلسی با ۴۶ امتیاز صدرنشین لیگ برتر انگلیس است.