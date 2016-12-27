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۷ دی ۱۳۹۵، ۲۲:۴۳

هفته هجدهم لیگ برتر انگلیس؛

پیروزی پرگل لیورپول برابر استوک سیتی/صعود شاگردان کلوپ به رده دوم

پیروزی پرگل لیورپول برابر استوک سیتی/صعود شاگردان کلوپ به رده دوم

تیم فوتبال لیورپول در دیدار مقابل استوک سیتی به بردی پرگل دست یافت و به رده دوم جدول رده بندی لیگ برتر انگلیس صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال لیورپول و استوک سیتی سه شنبه شب در ادامه هفته هجدهم رقابتهای لیگ برتر انگلیس در ورزشگاه آنفیلد به مصاف هم رفتند که طی آن شاگردان یورگن کلوپ با حساب ۴ بر یک به پیروزی رسیدند.

گل نخست بازی را جاناتان واترز در دقیقه ۱۲ به سود استوک به ثمر رساند اما لیورپول واکنشی تند به این گل داشت و با ۴ گل به حریف پاسخی دندان شکن داد.

آدام لالانا (۳۵)، روبرتو فیرمینو (۴۴)، جیانلی ایمبولا (۶۰ - گل به خودی) و دانیل استوریج (۷۱) زننده گل های تیم لیورپول بودند.

این برد جمع امتیازات تیم لیورپول را به عدد ۴۰ رساند تا این تیم به رده دوم جدول صعود کرده و جایگزین منچستر سیتی ۳۹ امتیازی شود.

تیم چلسی با ۴۶ امتیاز صدرنشین لیگ برتر انگلیس است.

کد مطلب 3861957

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