خبرگزاری مهر، گروه استان ها-محمد حسن مقدم نیا: برخی اوقات تاس زندگی اعداد را چه خوش می نشاند این بار نوبت ۱۰، ۹، هشت و هفت است که زیباترین معادله را بسازند و امروز چه زیبا در کنار هم ردیف می شوند این اعداد و معادله ای شیرین می سازند برای مردمی که حضور را یکبار دیگر متجلی ساختند تا گرد یاس و ناامیدی بر چهره دشمنان بنشیند اما در این بین روایتی از حضور مردم یک شهر در لابلای عکس ها، خبرها، تصاویر و تیترهای رسانه های ملی و بین المللی گم شد روایتی از حضور که نه هفت سال بلکه ۱۷سال از آن می گذرد.

شاهرود را شاید تنها شهری در کشور دانست که دو ۹دی را تجربه کرده است یکبار در قائله تیرماه ۷۸ و یکبار در ۹دی ۸۸ به فاصله ۱۰ سال اما این بار پرشورتر، انقلابی تر و با بصیرت تر از سابق. مردم این شهر چند روز پیش از حضور پرشور حماسی مردم تهران در ۹دی در شهرشان ۹دی داشتند، به خیابان ها آمدند، فتنه گران را محکوم کردند و حتی در روز پس از عاشورای سال۸۸، کفن پوش به میهمانی مراسم نخل گردانی رفتند.

این مردم اولین ها را بارها تجربه کرده اند از اولین شهید دفاع مقدس تا اولین روستای شهیدستان کشور اما روایت ۹دی برای مردم یک شهر داستانی دیگر دارد که وجه مشترک بند بند آن بصیرت و حضور است حتی پیش از اینکه در سایر شهرهای کشور نمایشی پرشور از حضور میلیونی مردم متدین و ولایی ایران اسلامی در پشتیبانی از رهبر معظم انقلاب اسلامی صورت بپذیرد اما روایت داستان ۹دی برای مردم شاهرود چیست؟

روایت ۹دی در شاهرود چیست؟

سن و سالی دارد سپیدی شقیقه اش از گذر بالغ بر نیم قرن تجربه روایت می کند اما هنوز سرحال است و با شور و حال وصف ناپذیر انقلابی، با اینکه آب زیر پوستش دویده همچنان همان مرد ترکه ای روزهای انقلاب شاهرود است این بار پخته تر اما با همان حرارت و سرزندگی، با همان ایستادگی بر روی اعتقاداتش، این روزها مسئولیت کم ندارد از نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان سمنان تا ریاست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی این استان اما هنوز حجت الاسلام غلامرضا قندهاری است همان روحانی پرشور عرصه دفاع مقدس که گاهی برای نشستن و گفت وگو کردن درباره موضوعات مختلف وقت دارد و بهترین کسی است که می تواند حماسه آفرینی های مردم دیار معلمان دین و اخلاق و خصوصا ۹دی شاهرود را روایت کند.

ششم دیماه ۸۸ را به خوبی به یاد دارم آن روز که فتنه گران تاسوعای حسینی را به عرصه ای برای بی حرمتی به آستان مقدس اهل بیت(ع) قرار داده بودند و ما اخبار آن روزها را از طریق تلفن همراه پیگیری می کردیم چرا که بسیاری از رسانه ها سخنی از این مقوله به میان نمی آوردند بیشتر با یکی از دوستان که فرمانده یکی از نواحی سپاه تهران بود در ارتباط بودیم و از وی اخبار حوادث تهران را جستجو می کردیم در همان مواقع بود که طی گردهمایی در مسجد غربای شاهرود به این نتیجه رسیدیم که باید واکنشی به این اهانت نشان دهیم سپس برآن شدیم تا فردای آن روزکه به رسم سنت های کهن در شاهرود آئین نخل گردانی صورت می گیرد به صورت کفن پوش اهل فتنه را محکوم کنیم.

قرار برآن شد تا در آئین نخل گردانی مسیر مسجد باغزندان تا محل نخل به صورت کفن پوش طی شود تدارکات صورت گرفت و جمعیت وسیعی به این عرصه پای نهاد که حتی تعجب ما را نیز برانگیخت آن روز اما روز تاریخی برای شاهرود شد هرچند بازتاب خبری خاصی نداشت اما بازتاب اجتماعی بسیار خوبی را شاهد بودیم درست یادم هست همان شب بازهم در مسجد غربا مراسمی برپا شد و پس از سخنرانی و شعارهای پرشور مردمی، قرار بر این شد که این حرکت تداوم یابد این بار در روز هشتم دی ماه نیز تجمعی در شاهرود صورت گرفت اما تجمع سوم زمانی بود که در گلزار شهدا همان نیروهای مردمی برای سومین بار گرد هم آمدند و بازهم در محکومیت هتک حرمت تاسوعای حسینی حرکتی اعتراضی صورت گرفت اما اوج تصمیمات از سوی نیروهای انقلابی شاهرود زمانی بود که قصد حضور در تهران و نخستین نماز جمعه پس از ۹دی بیان شد.

اعزام به تهران برای حضوری حماسه ساز

آنقدر خوش صحبت است که نمی توان حرفش را قطع کرد اما فرزند وی کمیل قندهاری نیز که وظیفه هماهنگی اعزامی نیروهای مردمی در آن روز تاریخ ساز را داشت به بحث ما می پیوندد پدر با صراحت لهجه ای که مختص به خودش است اذعان دارد که کمیل از آن روزها بهتر می تواند تعریف کند چرا که در بطن کار بود و این بار کمیل قندهاری راوی ماجرای روز اعزام به تهران می شود.

پدر اصل مطلب را گفت اما باید اضافه کنم که در همان روزها به دلیل اینکه مردم سه روز پیاپی در محکومیت فقته گران به خیابان آمده بودند برخی مسئولان اذعان داشتند که دیگر برای روز چهارم کسی به میدان نمی آید فردای روز ۹دی در مسجد غربا این نگرانی در من نیز وجود داشت البته افکار مختلفی در سرم می پروراندم مثلا آیا کسی استقبال می کند؟ آیا مردم پس از سه روز حضور خسته نشده اند؟ آیا دستگاه های ذی ربط برای تردد به ما اتوبوس می دهند؟ آیا رسالت ما همین جا به پایان می رسد؟ آیا خون از بینی کسی نمی آید و ... اما دل را به دریا زدیم و در نهایت قرار شد شامگاه دهم دیماه در مسجد غربا برای اعزام به تهران و نمایشی انقلابی از حضور ثبت نام کنیم جالب است که در همان ساعات نخست سیل مردم به گونه ای عجیب ما را غافلگیر کرد به نحوی که حتی زنان هم برای ثبت نام آمدند که ما از این کار ممانعت کردیم.

تعداد آنقدر زیاد شد که دیگر در شش، هفت اتوبوس هم جا نمی شدیم و درآنجا جوانانی دیده می شدند که در حالت عادی بنده فکر می کردیم مگر اینها هم پای انقلاب هستند؟ در نهایت قرار به حرکت از میدان جمهوری شد تا صبح نخستین نماز جمعه پس از ۹دی مردم شاهرود در تهران خودی نشان دهند البته باید بگویم که چند ماه قبل نیز عده ای از نیروهای مردمی برای مقابله با فتنه گران از شاهرود اعزام شده بودند اما این بار اوضاع فرق می کرد در نهایت شب اعزام فرارسید و باز هم حضور زنان حتی پای اتوبوس ما را غافلگیر کرد اما به آنها گفتیم که این سفر جای بانوان نیست چرا که در تهران امروز آشوب است و معلوم نیست چه بر سر افراد بیاید خلاصه ساعت سه صبح آدینه در مسجد جمهوری تهران سکنی گزیدیم.

صبح روز موعود فرا رسید

مردم شاهرود او را با همان صمیمت روزها جنگ بعضا شیخ غلام می نامند صمیمتی که هنوز در صدایش موج می زند روایتش را از روز حادثه می پرسم اما پیش از آن می خواهم برایمان از اعزام بگوید و اینکه امروز مردم با گذشت هشت سال آیا تغییری کرده اند یا خیر؟

مردم ما امروز بهتر نیز شده اند جوانانی امروز در میدان هستند و برای دفاع از حرمین شریفین نام نویسی میکنند که حتی قائله کوی دانشگاه را به یاد هم نمی آورند و یا در دوران فتنه ۸۸ هنوز دبیرستانی هم نبوده اند لذا من فکر می کنم اگر امروز هم قرار باشد حرکتی صورت بگیرد جمعیت عظیم تری از آن روز می آیند اما درباره آن روز خاص باید گفت ۵۰۰، ۶۰۰نفری می شدیم پس از استراحت در مسجدی حوالی میدان جمهوری به مکان نماز جمعه رفتیم اما به دلیل اینکه هنوز بسیار زود بود تصمیم برآن شد تا مسیر دانشگاه تا بیت رهبر معظم انقلاب اسلامی را راهپیمایی کنیم که انصافا بازتاب خوبی داشت حتی بسیاری از مردم تهران به ما پیوستند.

همان حوالی بود که شلوغی هایی صورت گرفته بود به پیشنهاد برخی به سمت شلوغی ها رفتیم تا هم به فتنه گران ثابت کنیم ما پای انقلاب هستیم و هم روحیه شان را تضعیف کنیم چرا که کفن پوش بودیم و این به آن معنا بود که برای مرگ در راه انقلاب و اسلام آماده ایم در نهایت جمعیتی به ما پیوست و روز خاطره انگیزی را رقم زدیم سپس به نماز جمعه بازگشتیم ناگفته نماند که خواست قلبی ما برای حضور زودتر از موقع در دانشگاه تهران این بود که صفوف نخست جمعیت باشیم اما هنوز زود بود و یکی از کارکنان نماز جمعه به ما قول داد هر زمانی که بازگردیم برایمان امکان نشستن در جایگاه ویژه را مهیا می کند که به این قولش نیز عمل کرد تا جایی که آیت الله جنتی خطیب آن روز نماز جمعه تهران از کفن پوشان تقدیر کرد.

نگران هیچ چیز نبودیم

کمیل با نیروی جوانی حافظه بهتری در بیان جزئیات دارد، حرف های پدر را می تواند به گونه ای کامل کند که تصویری ویژه از آن روز خاص برایمان به دست آید از روز یازدهم دیماه می گوید وقتی که همه مردم از اقصی نقاط کشور برای اقامه نماز جمعه به امامت آیت الله جنتی به دانشگاه تهران می آمدند و می گوید:

صبح سردی بود اما شعارهای انقلابی و دشمن شکن مردم لرزه ای بر دل فتنه گران انداخته بود و ما خوشحال بودیم که توانسته ایم دین مان را ادا کنیم کم کم جمعیت برای نماز جمعه سر رسید و ما به دلیل کفن پوش شدن به صف نخست نماز جمعه راه یافتیم وخاطره مهم آن روز برای ما نام بردن آیت الله جنتی از ما بود، من در آن لحظات به این فکر می کردم که حتی خودم هم در این اندیشه نبودم که پس از سه روز راهپیمایی در شاهرود می توانیم هنوز مردم را به خیابان بکشانیم چه برسد به اینکه در تهران حضور داشته باشیم امروز که به آن روزها فکر می کنیم می بینم شرایط بسیار عجیبی در حال رقم خوردن بود شرایطی که شاید نمونه آن را در هشت سال دفاع مقدس می توانستیم ببینیم.

این حضور کفن پوشان مردم شاهرود اما بازخورد خوب رسانه ای نیز داشت و حتی عکس کفن پوشان شاهرودی بر صفحه نخست روزنامه کیهان مورخ دوازدهم دی ماه ۸۸نشست که این امر نیز خاطره خوبی برای مردم شاهرود رقم زد، مردمی که از هر قشری به میدان آمدند حتی یادم هست که پیش از حرکت پیرمردی برای ثبت نام آمده بود که وقتی به او گفتیم با این وضعیت چرا می خواهی همراهی مان کنی از شدت ناراحتی گریه کرد و در برابر این عظیمت واقعا زبان قاصر است.

امروز بصیرت چه نقشی دارد

حجت الاسلام قندهاری از همه زوایای حرکت تاریخی مردم شاهرود سخن گفت اما ناگفته این روزها روایت داستان ۲۳تیرماه۷۸ است او از این اقدام به عنوان نخستین ۹دی مردم شاهرود یاد می کند و می گوید:

ما یکبار دیگر نیز این کار را صورت دادیم آن هم تیرماه۷۸ بعد از مراسم کوی دانشگاه بود که آن زمان نیز احساس کردیم امروز باید کاری برای انقلاب اسلامی کنیم دشمنان در آن روزگار نیز برای انقلاب نقشه های شومی کشیده بودند و حتی کار به اعتراضات خیابانی نیز کشیده شده بود در آن زمان درست به یاد دارم که جمعیتی از شاهرود و طبق معمول از یک نشست همفکری در مسجد غربا تدارک دیده شد تا به تهران اعزام شویم این بار هم با اتوبوس و این بار هم مکان اصلی تجمع در کوی دانشگاه اما با این تفاوت که در شرایط آن روزهای تهران تفاوت های بسیاری دیده می شد چرا که در ۹دی همه آمدند قشرهای مختلف مردم کوچک و بزرگ پیر و جوان اما آن روز نیز یک آبروی خوب و انقلابی از مردم شاهرود در تاریخ پرافتخار ایران اسلامی به یادگار ماند که تا مدت ها ورد زبان محافل عمومی بود اما درباره ۹دی باید گفت فکر نمی کنم هیچ شهری در کشور از ششم دیماه و تنها چند ساعت پس از هتک حرمت به ساحت مقدس اباعبدالله(ع) به خیابان ها ریخته باشند و همان روز مرگ بر فتنه گران را سردهند و ما به این مقوله افتخار می کنیم.

در نهایت باید گفت پس از نمایش قدرت نیروهای انقلابی همان روز جمعه به شاهرود بازگشتیم مقوله ای که در استان پوشش خبری خاصی نیافت اما در کشور بازتاب خوبی داشت امروز به آن روزها که می اندیشم چند نکته برایم قابل درک است نخست اینکه مردم ما امروز برای حمایت از ولی فقیه زمانشان کسی که رهبری مسلمانان جهان را برعهده دارد حتی از جانشان می گذرند و وقتی ایشان را ناراحت یافتیم دیگر اراده خودمان را تحت کنترل نداشتیم و می دانستیم که باید کاری صورت دهیم.

ولی فقیه زمان تنها نیستند

وقت آن رسیده تا حرف های پایانی را زد این بار کمیل آغاز کننده است و سپس پدر که می گوید: آن هشت ماه از خرداد تا دی ماه روزهای سختی بود که برایمان پر از نگرانی بود گه گاه از تهران خبرهایی می رسید اما نگرانی ها تمامی نداشت در نهایت باید گفت زمانی که مردم ما صحبت از حضور در میدان آن هم به پشتیبانی ولی فقیه و رهبر معظم انقلاب را پیش کشیدند از همه چیزشان گذشتند و وقتی آن پیرفرزانه در نماز جمعه تهران با صاحب الزمان(عج) آنگونه درد دل می فرمودند، هنوز نیروهای انقلابی از سخنان معظم له منقلب می شوند و حال دگرکونی می یابند حتی امروز یاد آوری آن روزها سخت است هرچند پایان شیرینی برای نیروهای مردم داشت.

من نیز باید بگویم امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی به مثابه رهبر مسلمانان جهان تنها نیستند و مردم تا پای جان از ایشان دفاع خواهند کرد معظم له ولی فقیه زمان هستند و رهبری جهان اسلام از خط مقاومت در برابر مستکبران تا آرمان های انقلاب اسلامی را هدایت می فرمایند این وظیفه ای ساده نیست اما درایت و فرزانگی ایشان باعث می شود تا معظم له در بلندای عزت و اقتدار بایستند و ما نیز تا جان در بدن داریم برای دفع از آرمان های انقلاب اسلامی آماده باشیم.

روایت شنیدنی از ۹دی مردم شاهرود که از ششم دیماه آغاز شده بود اینجا به پایان نمی رسد این مردم ۹دی های فراوانی پیش روی دارند چرا که با حضور بیگانه نیستند این مردم صاحب یک هزار و ۱۰۰شهید هستند آن هم زمانی که جمعیتشان حدود ۱۰۰هزار نفر بود این یعنی از هر ۱۰ نفر مردم این شهرستان یکی شهید نام دارد آن هم برای شاهرودی که یک هزار و ۱۰۰ کیلومتر از نخستین خط مقدم جبهه فاصله داشت اینجا شهیدستان ایران اسلامی است مهد دلیر مردان و شیرزنانی که برای دفع از انقلاب اسلامی جان بر کف دارند و ۹دی بهانه ای برای قدردانی از این مردم دلاور و همیشه در صحنه است.