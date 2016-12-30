علیرضا لبش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتشار جلد نخست از مجموعه پنج جلدی «لطیفه‌های زیرخاکی» اظهار داشت: این کتاب نخستین جلد از مجموعه‌ای است که در آن تلاش کرده‌ام تا لطیفه‌های کهن ادبیات فارسی را برای مخاطب نوجوان بازنویسی کنیم. در مجلد نخست از این مجموعه که توسط انتشارات مدرسه منتشر می‌شود نیز به سراغ لطیفه‌های عبید زاکانی رفته‌ام.

به گفته لبش کتاب‌های بعدی این مجموعه نیز با عنوان لطیفه‌های عرفانی شامل گزیده لطیفه های تذکره‌الاولیا، لطیفه‌های شیرین شامل گزیده لطایف جوامع الحکایات، لطایف امثال الحکم شامل گزیده لطیفه‌های لغت‌نامه و امثال الحکم دهخدا و لطایف سعدی شامل گزیده لطیفه‌های گلستان سعدی نیز توسط همین ناشر در دست انتشار است.

این شاعر و طنز پرداز افزود: من در این بازنویسی‌ها سعی کردم لطیفه‌ها را به زبان امروزی برای مخاطب نوجوان بازنویسی کنم و این کار را نیز طوری انجام دهم که مزه و نمک آن لطیفه حفظ شود و به متن اصلی وفادار بمانم.

وی افزود: زیبایی و نمک بسیاری از لطیفه‌های کهن فارسی در زبانی است که آنها را روایت می‌کند. من سعی کردم در این بازنویسی با وجود تغییر زبان، شیرینی لطیفه حفظ شود و مخاطب نوجوان تمایلش را به خواندن این حکایت‌ها از دست ندهد.

لبش با اشاره به صرف زمان دوساله برای انتشار این کتاب از در دست تالیف بودن مجموعه پنج جلدی دیگری در این زمینه نیز خبر داد.

جلد نخست از مجموعه پنج جلدی «لطیفه‌های زیرخاکی» با تصویرگری رضا مکتبی از سوی نشر مدرسه منتشر شده است.