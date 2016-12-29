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۱۰ دی ۱۳۹۵، ۰:۲۲

لایق در گفتگو با مهر:

نباید فقط روی کشتی‌گیران خاصی تمرکز کرد/ افق ما المپیک ۲۰۲۰ است

نباید فقط روی کشتی‌گیران خاصی تمرکز کرد/ افق ما المپیک ۲۰۲۰ است

دبیر فدراسیون کشتی گفت: برای موفقیت در المپیک ۲۰۲۰ توکیو باید بیشتر به نیروهای جوان توجه و به روی این پتانسیل‌های بالقوه سرمایه‌گذاری کرد.

رضا لایق در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در چند سال اخیر از نظر فنی روی برخی نفرات کار شده که تعدادی موفق و برخی نیز ناموفق بودند، گفت: در واقع در این مسیر سرمایه گذاری زیادی صورت گرفته که مواردی هم به نتیجه منجر نشده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر حرکت جدیدی در کشتی ایران با هدف موفقیت در المپیک ۲۰۲۰ آغاز شده که در این راه ما باید جامعه هدف خود را به سوی استعدادهای جدیدی معطوف کنیم. باید آنها را در کنار نفراتی که تاکنون موفق بوده اند پرورش دهیم و بتوانیم در سال های آینده در هر وزن، کشتی گیران شاخصی را داشته باشیم.

دبیر فدراسیون کشتی تصریح کرد: نمی توان چندین سال روی یک عده خاصی تمرکز کرد و به رغم عدم نتیجه گیری، بازهم آنها را به اردو فراخواند. قطعا رویکرد ما میدان دادن به جوانان و نیروهای مستعدی است که در این سال ها فرصت نشان دادن توانایی‌های خود را نداشته اند.

وی خاطرنشان کرد: فدراسیون کشتی از برنامه های محمد طلایی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در میدان دادن به جوانان حمایت می کند، زیرا افق دید ما المپیک ۲۰۲۰ است.

لایق در پایان گفت: فرآیند انتخاب تیم های ملی کاملا مشخص است و افرادی که مدعی پوشیدن دوبنده تیم ملی در جام جهانی و جهانی ۲۰۱۷ بودند، می توانستند با حضور در مسابقات قهرمانی کشور و رقابت های عمومی مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی را کسب کنند. قطعا نفرات برتر مسابقات انتخابی با توجه به شرایط مدنظر فرآیند که از جمله مهمترین آن عملکرد موثر در تورنمنت های بین المللی و مصاف با رقبای خارجی است، صاحب دوبنده تیم ملی می شوند و رعایت قانون از اصول کار ماست.

کد مطلب 3862161

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