آنکارا به سیاست مذاکره و تهاجم ادامه می دهد

سیامک کاکایی کارشناس مسائل ترکیه پیرامون نشست سه‌جانبه میان ایران، روسیه و ترکیه و تغییر مواضع آنکارا نسبت به مسائل منطقه‌ای بخصوص پرونده سوریه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ترکیه در سال‌های اخیر در یک تنگنا و چالش جدی در رابطه با سیاست خارجی خود قرار گرفت و این چالش حاصل نگرشی بود که دولت آن کشور در قبال عراق و سوریه اتخاذ کرده بود.

وی ادامه داد: تحولات سوریه آن‌گونه که آنکارا می‌خواست به پیش نرفت و این با توجه به مشکلات داخلی پیش‌آمده در ترکیه باعث شد دولت آنکارا تغییری ملایم در رویکردهای خود نسبت به سوریه داشته باشد که البته عواملی چند در این موضوع تأثیرگذار است.

کارشناس مسائل ترکیه با بیان اینکه ترکیه همچنان سیاست خارجی خودش را مبتنی بر دخالت نظامی در عراق و سوریه ادامه می‌دهد، گفت: حضور نیروهای ترکیه در بخش‌هایی از عراق و سوریه نشان از همین رویکرد تهاجمی آنکارا دارد که مبتنی بر نگرانی‌هایی است که این کشور از آینده تحولات دو همسایه خود یعنی عراق و سوریه دارد.

کاکایی تصریح کرد: نکته دیگر اینکه ترکیه نگرانی جدی نسبت به آینده کردها بخصوص در سوریه دارد و مقامات آنکارا بارها گفته‌اند که با اقلیم‌سازی کردی در سوریه مخالفت می‌کنند و آن را خط قرمز خود اعلام کرده‌اند.

کارشناس مسائل غرب آسیا افزود: حمایت‌های آمریکا از تحرکات و فعالیت‌های کردهای سوریه باعث دلخوری آنکارا از کاخ سفید شده است.

وی خاطرنشان کرد: مسئله اینکه در عرصه منطقه‌ای و تحولات اخیر بخصوص پس از کودتایی که در ترکیه شکل گرفته بود، شاهد افزایش روابط میان مسکو و آنکارا بودیم و این موضوع در سیاست‌ها و رویکردهای ترکیه در منطقه به طور خاص نسبت به سوریه تأثیر گذاشته است و این‌طور به نظر می‌آید که رفت و آمدهای دیپلماتیک ترکیه با ایران و روسیه و همچنین تحرکاتی که در سوریه و عراق دارد، نشان از تلاش آنکارا جهت حفظ وزن و وضعیت خود در آینده تحولات سوریه دارد.

کاکایی با بیان اینکه شرایط موجود در سوریه به ضرر ترکیه است، گفت: آنکارا همچنان تغییر سیاسی در سوریه را اولویت خود می‌داند اما شرایطی که مدنظر ترکیه است با شرایط موجود در سوریه همخوانی ندارد و این باعث تعدیل مواضع آنکارا در رایزنی‌های خود با ایران و روسیه در نشست سه‌ جانبه مسکو شده است.

کارشناس مسائل ترکیه ادامه داد: سیاست‌های اشتباهی که ترکیه در سال‌های اخیر نسبت به منطقه و به طور خاص دو کشور همسایه عراق و سوریه اتخاذ کرده، مورد انتقاد برخی مقامات و احزاب داخلی خود آن کشور هم قرار گرفته است، لذا ترکیه تلاش می‌کند تا در آینده خود را در تنگنا قرار ندهد و برای همین تلاش‌هایی در حوزه‌های دیپلماتیک و نظامی انجام می‌دهد.

وی با بیان اینکه رایزنی‌های ترکیه با بازیگران تأثیرگذار در مسئله سوریه بخشی از تلاش‌های دیپلماتیک آنکارا محسوب می‌شود، گفت: ترکیه همچنان به حضور نظامی خود در سوریه و عراق ادامه می‌دهد که این به دلیل نگرانی‌های آنکارا و تنگناهای استراتژیکی است که در آن گرفتار آمده است.

کاکایی در پایان خاطرنشان کرد: قابل پیش‌بینی است که این رویکرد ترکیه ادامه داشته باشد اما به هر حال نوع نشست و برخاست‌های سیاسی آنکارا با بازیگران دیگر مسئله سوریه به عنوان سیاستی است که ترکیه در وضع کنونی برای رصد شرایط و تعریف نقش خود در منطقه در حال پیگیری است.