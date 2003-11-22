با عملياتي كردن بودجه ريزي، بهاي تمام شده اعتبارات به دستگاه ها اختصاص مي يابد

يكي از اساتيد موسسه آموزش و پژوهش سازمان مديريت و برنامه ريزي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: تنظيم بودجه سنواتي در روش عملياتي بودجه ريزي بر اساس سيستم حسابداري بهاي تمام شده و با استفاده از روش هاي اندازه گيري نتايج حاصل از عملكرد هر يك از برنامه هاي دستگاه هاي اجرايي صورت مي گيرد.

ابراهيم عباسي با انتقاد از روش تنظيم بودجه در حال اجرا در كشور گفت: در زمان حاضر بودجه ريزي در كشور به صورت سنتي اجرا مي شود كه در اين روش هر سال بودجه كشور با نرخ فزاينده اي براساس نرخ تورم و ميزان افزايش وظايف دستگاه ها نوشته مي شود.

وي گفت: سازمان مديريت و برنامه ريزي با بهره گيري از توصيه هاي صندوق بين المللي پول در حال پياده سازي روش عملياتي براي بودجه ريزي كشور است كه براي دستيابي به اين مهم اعتبارات معادل نتايج مورد انتظار از عملكرد هر يك از دستگاه هاي اجرايي پيش بيني خواهد شد.

اين مدرس دانشگاه معتقد است كه اندازه گيري و شناسايي ميزان عملكرد دستگاه ها نيازمند وجود استانداردهاي خاصي است كه بر اساس آن بتوان معادل بهاي تمام شده اعتبارات را به دستگاه ها اختصاص داد.

عباسي، حذف دستگاه هاي اضافي و داراي فعاليت موازي را از جمله پيش نيازهاي پياده سازي سيستم عملياتي در بودجه ريزي عنوان كرد و افزود: اندازه گيري هزينه و بهاي تمام شده هر يك از وظايف دستگاه هاي اجرايي و تعريف استانداردهاي مورد نياز در اندازه گيري اين معيارها مي تواند بستر لازم براي اجراي بودجه ريزي عملياتي در كشور را مهيا كند.

به گفته وي كسري بودجه به طور معمول يا ناشي از محقق نشدن درآمدهاي دولت و يا فزوني هزينه ها است و براي جبران اين كسري نيز كه اغلب كشورها با آن مواجه مي شوند و از سرمايه گذاري بلند مدت ، طرح هاي عمراني، مولد و با بازده بالا ايجاد مي شود، در حالي كه اين كسري در كشور معمولا ناشي از هزينه هاي جاري است.

وي با انتقاد از انتشار اسكناس براي جبران كسري بودجه، انتشار اوراق مشاركت را مناسب ترين روش براي جبران كسري بودجه عنوان كرد.

وي با اشاره به روش هاي بودجه ريزي مورد اجرا در كشورهاي مختلف گفت: يكي از روش هاي تظيم بودجه روش افزايشي است كه در اين روش با افزودن مبلغي متناسب با نرخ تورم به اعتبارات دستگاه هاي اجرايي سال قبل، بودجه سال جديد تنظيم مي شود.

عباسي تنظيم بودجه بر مبناي صفر را از ديگر روش هاي متداول بودجه نويسي عنوان كرد و افزود: در اين روش ميزان اعتبارات مورد نياز دستگاه ها بر اساس برنامه هاي آتي و بدون در نظر گرفته اعتبارات سال گذشته آنها تصويب مي شود.

