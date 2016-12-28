تنظیم قرارداد رسیدن قطار به کرمانشاه تا انتهای فروردین ۹۶

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله رازانی امروز چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران که در محل سالن تدبیر استانداری کرمانشاه برگزار شد، به ارائه گزارشی از عملکردش و همچنین دیدار روز گذشته با رئیس جمهور پرداخت و اظهار داشت: بنده خیلی علاقه مند به برگزاری اینچنین جلساتی بودم اما به علت ازدحام کارها نشد، البته امر اطلاع رسانی از طرق مختلف انجام می شد.

استاندار کرمانشاه بیان کرد: ملاقات دیروز بنده با رئیس جمهور علت برگزاری این جلسه شد و امیدواریم این جلسات ادامه یابد.

رازانی با اشاره به دیدار با رئیس جمهور خاطر نشان کرد: ملاقات های منظم رئیس جمهور با استانداران با سفرشان به کرمانشاه آغاز شد و دیروز نوبت بنده شد که خدمتشان برسم.

وی افزود: رئیس جمهور با توجه به پروژه های مهمی چون طرح گرمسیری آبرسانی در کرمانشاه پرسش هایی با تاکید بر عملیاتی شدن هرچه سریعتر این پروژه ها داشتند.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه از ۴۹ کیلومتر طرح گرمسیری، ۴۸ کیلومتر حفاری شده، گفت: این پروژه قرار است ۹۰۰ میلیون مترمکعب آب را به دشت های سرپل و گیلانغرب و مهران و تا حدودی دهلران منتقل کند و یکی از اقدامات دیروز تاکید بر اتمام انتقال آب تا پایان سال بود و امیدواریم این پروژه که بزرگترین پروژه در تاریخ کرمانشاه و بزرگترین پروژه عمرانی کنونی کشور است تا پایان سال به اتمام برسد و فاز اول این پروژه که کلا در استان ما است به انجام برسد.

رازانی با اشاره به اینکه موضوع راه آهن مورد سوال رئیس جمهور بود، افزود: دولت آقای روحانی تصمیم گرفته همه مراکز استان را به خطوط ریلی متصل کند و تاکید شد که این پروژه هم تا پایان سال به نتیجه برسد و پیش از این قول اتمام آن تا پایان سال داده شده بود.

وی بیان کرد: این هفته ریل گذاری از فیروزان به کرمانشاه و بالعکس انجام می شود. همچنین طبق دستور وزیر قرار اولیه ای مبنی بر رسیدن قطار به کرماتشاه تا ۳۱ فرودین ۹۶ تنظیم شد.

رازانی اظهار کرد: اگر ادعا کنیم راه آهن و خطوط ریلی سرنوشت سازترین اقدام زیربنایی توسعه در کرمانشاه و استان های دیگر است، گزاف نگفته ایم و برای این موضوع حاضر به مناظره هستم و یکی از دلایل مزمن شدن مشکلات کرمانشاه نبود خطوط ریلی است.

وی با بیان اینکه زیربنای توسعه در این دولت اجرایی شده گفت: بدون خطوط ریلی توسعه ای اتفاق نخواهد افتاد و امیدواریم به زودی پروژه به اتمام برسد و صدای سوت قطار شنیده می شود.

استاندار کرمانشاه پروژه سوم مورد بحث در دیدار با رئیس جمهور را کارخانه خودروسازی ایران خودرو صحنه عنوان کرد و گفت: در سفر رئیس جمهور مصوب شد این پروژه در مصوبه اولیه تا ۱۰۰ هزار خودرو پیشنهاد شد بعد تولید ۱۰ هزار تبدیل شده بود و دوباره به صد هزار هدف اولیه برگردد و هدف درازمدت تر این پروژه تغییر نوع خودروی تولیدی به شکل بروز تر باشد اما فعلا سمند مورد نظر است.

رازانی ابراز امیدواری کرد: این پروژه در فاز اول با تولید ۳۰ هزار دستگاه در سال به اجرا برسد و این پروژه حدود ۵۰۰ هزار اشتغالزایی مستقیم دارد.

وی افزود: رئیس جمهور همچنین سوالاتی در مورد پروژه پتروشیمی اسلام آباد غرب پرسیدند و عرض کردم آغاز عملیات اجرایی آن پروژه به سفری که بهار انجام می شود پیوند بزنیم. همچنین ایشان در مورد مناطق آزاد پرسیدند که فرموده بودند مطالعه و اقدام شود، که مطالعه انجام شده و به تایید شورای عالی مناطق آزاد رسید و در دستور کار دولت قرار دارد و خواهش کردیم دستور دهند در دولت مطرح شود که با نظر مساعد ایشان مواجه شدیم.

رازانی با بیان اینکه پروژه های عمرانی و اقتصادی بخش مهمی از مذاکرات بود، افزود: ۱۰ نامه مبنی بر مشکلات و مسائل مختلف استان چون فاضلاب کرمانشاه ارائه دادیم که پروژه ساماندهی فاضلاب شهر کرمانشاه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه نیاز دارد تا مشکلش حل شود اما مبلغ ۷۵ میلیارد تومان برای اینکه فاضلاب قره سو را جمع کنیم و تا دم تصفیه خانه ببریم قول آن را از نوبخت گرفتیم اما تصفیه خانه ۵۰۰ میلیارد هزینه دارد.

وی با اشاره به اینکه قرار بود دیدار و مذاکره ما با رئیس جمهور ۴۵ دقیقه باشد که ۷۵ دقیقه طول کشید، گفت: مواردی مانند چون سومار، کریدور گردشگری، تقویت اعتبارات استان در سال ۹۶ ، تخصیص منابع برای ارتقا شاخص های استان، درخواست کارگروه بررسی علل توسعه نیافتگی برخی از استان ها، اجازه ورود برای ماشین آلات راه سازی و معدنی از عراق، راه آهن کرمانشاه - اسلام آباد غرب - خسروی نیز در قالب نامه های مذکور ارائه شد.

رازانی با اشاره به ارائه توضیحاتی در خصوص مسائل اجتماعی، سیاسی و امنیتی به رئیس جمهور افزود: در استان حداکثر همدلی بین نیروهای نظام وجود دارد و ما چالش های خاصی نداریم امامت در استان ترکیب اقوام و مذاهب همچون اهل حق و اهل سنت مختلف داریم که رئیس جمهور دستور دادند در سطح ملی برای استفاده بیشتر از میان پیروان این فرق ومذاهب دستور دادند که آقای نهاوندیان برای وزارتخانه ها پیگیری کنند تا حداقل برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی حداقل بعد از دولت موقت، سفیر اهل سنت انتخاب شود و دستور دادند که این کار تکرار شود برای رده های سیاسی مثل سفارت، کنسولگری ووزارخانه ها صورت گیرد.

وی بیان کرد: رئیس جمهور دستور دادند که نگرانی هایی که اهل حق مربوط به گزینش داشتند حتما رویه ای ایجاد شود و وزارتخانه های ذی ربط مراقبت کنند تا حقوق شهروندی هموطنان ما در این زمینه محل خدشه قرار نگیرد.

رازانی اظهار کرد: نرخ تشکیل سرمایه و سپرده در بانک های استان ما ضعیف است که بخشی از آن مربوط به آداب و رسوم و مصرف در غرب کشور است مثل مراسم های عروسی و عزا که هزینه بالایی دارد. همچنین جمعیت اهل سنت، نرخ سپرده گذاریشان بخاطر تفاوت فقهی در استان ما کم است.

وی با بیان اینکه متوسط سرانه سپرده گذاری در بانک های استان کرمانشاه یک سوم کشور است، بیان کرد: در کشور میانگین سپرده گذاری ۱۱ و نیم میلیون تومان و در کرمانشاه ۴ میلیون است و رئیس جمهور دستور دادند بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بانکی را بوجود آورند با مقرراتی که اهل سنت سرمایه گذاری کنند تا شبهه فقهی نداشته باشد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به ۳۷۰ کیلومتر مرز مشترک با عراق گفت: در دو دهه پس از صدام، حاکمیت عراق با ما مشکل ندارد اما حاکمیت آنجا مخدوش است و لذا مرز برای ما فرصت و تهدید محسوب می شود. سرمایه گذار بدنبال جای امن برای سرمایه گذاری است و دستور خاص گرفتیم تا نهادهای امنیتی و شورای عالی امنیت ملی بصورت ویژه در این زمینه کار کنند تا ما وضعیت بهتری داشته باشیم.

وی با بیان اینکه دیدار با رئیس جمهور مجموعا دیداری خوب و پربار بود، افزود: دولت سال ۹۴ را بدترین سال مالی همه دوره های پس از انقلاب ذکر کرد و ما هم رنج بردیم سال ۹۵ این گونه نیست و دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع تامین کرده تا برای پروژه ها اختصاص دهد.

رازانی اضافه کرد: بعضی دوستان غیر مسئول مصاحبه کرده اند که سفر رئیس جمهور هیچ خاصیتی نداشته و این یک برآورد غیرمنصفانه است ضمن اینکه جداول اعتباری تخصیص بیش از صددرصد دارد، اما آثار سفر رئیس جمهور الان خودش را نشان می دهد.

وی بیان کرد: راه آهن کرمانشاه ۱۴۹ میلیارد تومان بودجه داشت که قرار بود در سفر رئیس جمهور ۱۰۰ درصد اعتبار تخصیص دهد که تا این لحظه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به جای ۱۴۹ میلیارد ۲۵۰ میلیارد تومان پرداخت کرده که بخشی نقدی، بخشی اوراق و اسناد و خزانه است و به منزله نقدینگی است.

رازانی گفت: ما در یک پروژه بزرگ و دو پروژه متوسط مشکل سرمایه گذاری داریم. برخی پروژه ها از جمله پالایشگاه و پتروشیمی روی روال افتاده و اجرا می شود و به امید خدا استان یکی یکی و به سرعت در حال نتیجه دادن به این موارد است.

وی بیان کرد: کارخانه اسید سیتریک مربوط به شرکت شستا است و مشکل آن این است که چین این محصول را با یک چهارم ما تولید می کند و وارد بازار ما می کند و بازار ما نمی تواند رقابت کند و شرکت شستا یک اکیپ را مامور بررسی این مشکل کرده است.

رازانی با اشاره به اینکه پروژه بیواتانول خوب پیش می رود، افزود: پروژه بیوایمپلنت نیز مشکل دارد که این مشکل بین سرمایه گذاران است و پروژه دیگری نیز هست که نمی خواهم اسم ببریم و دعوای بین بانک و سرمایه گذار است که حل نشده و حل خواهد شد.