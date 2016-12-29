مانور کفن پوشان ورامین در پایتخت؛ حرکتی که درتاریخ ماندگار شد

خبرگزاری مهر، گروه استان ها-محمدرضا حیدری:برخی اتفاقات و رویدادها به عنوان بخشی از تاریخ یک منطقه محسوب شده و با گذشت نسل های متعدد همچنان زنده و جاودان است و به عنوان برگ زرینی در آلبوم افتخارات مردم آن دیار باقی می ماند.

شهرستان ورامین یکی از نقاط انقلابی کشور محسوب می شود که از گذشته دور تاکنون توانسته در حوزه های مذهبی، فرهنگی، انقلابی، اجتماعی و سیاسی بدرخشد.

جمله امام راحل که فرمودند آقایان و جوانان ورامینی حق ویژه ای بر ما دارند، نشان دهنده جایگاه مردم این منطقه در مبارزات انقلابی و دفاع از ارزش های دینی است.

مسجد جامع ۷۰۰ ساله ورامین نشان دهنده عمق تدین و مذهبی بودن مردم این منطقه است.

حماسه ۹ دی سال ۸۸ بخشی از تاریخ پرافتخار مردم ورامین در دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی است، افتخاراتی که تحسین کارشناسان داخلی و خارجی را به همراه داشته است.

این روزها محافل و مجالس متعددی برای گرامیداشت یوم الله ۹ دی برگزار می شود و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بارها بر ضرورت گرامیداشت یوم الله ۹ دی تأکید فرمودند.

برخی از کارشناسان نظامی در سال ۸۸ تأکید کردند که خروش کفن پوشان ورامین طومار فتنه گران را در هم پیچید

اگرچه در ۹دی سال ۸۸ سراسر کشور خروشید، اما حرکت مردم ورامین در این سال منحصر به فرد بود به طوری که برخی از کارشناسان نظامی در همان زمان تأکید کردند که خروش کفن پوشان ورامین طومار فتنه گران را در هم پیچید.

مردم شهرستان ورامین در ۹ و ۱۰ دی ماه سال ۸۸ کفن پوشیده و به یاد وارثان ۱۵ خرداد سال ۴۲ با پای پیاده به سمت تهران حرکت کردند و با حضور مقابل بیت مقام معظم رهبری، تجدید میثاق دوباره ای با آرمان های امام و انقلاب انجام دادند.

مانور کفن پوشان ورامینی در میدان ولیعصر(ع) و ترس و وحشت فتنه گران از این حرکت مردم، در اذهان و خاطره تهرانی ها باقی مانده است، مردمی که همواره در لحظات حساس به وظیفه خود عمل کرده اند.

حرکت مردم ورامین در محکومیت فتنه دقیق و هوشیارانه بود

آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حرکت کفن پوشان ورامینی در محکومیت فتنه سال ۸۸ بسیار دقیق، به موقع و هوشیارانه بود.

وی افزود: مردم ورامین با بصیرت خود به خوبی متوجه شده بودند که فتنه گران به دنبال ضربه زدن به نظام اسلامی و تضعیف جایگاه ولی فقیه هستند و به همین خاطر به سمت بیت مقام معظم رهبری حرکت کردند.

حضور مردم ورامین مقابل بیت مقام معظم رهبری پیام های روشنی را به همراه داشت

محمودی با اشاره به پیام حرکت کفن پوشان ورامین به سمت بیت مقام معظم رهبری ادامه داد: حرکت کفن پوشان ورامینی با پای پیاده به سمت بیت مقام معظم رهبری پیام های روشنی را به همراه داشت و نشان داد که مردم این منطقه وارثان شهدای ۱۵ خرداد هستند و همچنان در خط ولایت و رهبری حرکت می کنند.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین با اشاره به بازتاب حضور هزاران نفر از مردم این منطقه در تهران گفت: حضور باشکوه و هزاران نفری مردم ورامین در تهران و تجمع در مقابل بیت مقام معظم رهبری باعث خنثی سازی توطئه های دشمن و تقویت جبهه نظام اسلامی شد.

امام جمعه شهرستان ورامین افزود: بدون تردید حماسه آفرینی مردم ورامین در نهم و دهم دی ماه سال ۸۸ در محکومیت فتنه گران و تجدید میثاق با آرمان های انقلاب اسلامی ماندگار شد و آیندگان نیز از این حرکت به نیکی یاد می کنند.

صحنه های خاطره انگیزی که در تاریخ ماند

محسن احمدی یکی از حاضران در حرکت مردم ورامین در محکومیت فتنه سال ۸۸ در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور هزاران نفر در حماسه نهم و دهم دی این منطقه اظهار داشت: برخی برآوردها از حضور قریب به ۲۰ هزار ورامینی در این حماسه بزرگ حکایت داشت.

وی افزود: اقشار و طبقات مختلف مردم ورامین که دلبسته به نظام و انقلاب بودند به میدان آمدند و مسیر ورامین به تهران را با پای پیاده طی کردند و در طول مسیر شعارهایی نظیر خونی که در رگ ماست، هدیه به رهبر ماست را سر دادند.

احمدی با تشریح برخی از خاطرات فراموش نشدنی مردم ورامین در نهم دی سال ۸۸ ادامه داد: تجمع مردم ورامین در مقابل بیت مقام معظم رهبری و شعارهای روشنگرانه مردم در کنار ابلاغ سلام مقام رهبری توسط حجت الاسلام تقوی از صحنه های خاطره انگیز این حماسه بود.

احمدی اضافه کرد: برخی مردم با کودکان خردسال خود در این حماسه شرکت کردند تا این پیام را به همگان برسانند که نسل آینده نیز پیرو ارزش ها و اصول انقلاب اسلامی خواهد بود و اجازه توطئه افکنی را به دشمن نخواهد داد.

مردم ورامین با حرکت تاریخ ساز خود به دنیا اعلام کردند که علیرغم تمامی سختی ها و مشکلات دست از نظام و انقلاب نخواهند کشید

وی با اشاره به این نکته که مردم ورامین به حرکت تاریخ ساز خود در نهم و دهم دی ماه افتخار می کنند، اضافه کرد: مردم ورامین با این حرکت تاریخ ساز خود به دنیا اعلام کردند که علیرغم تمامی سختی ها و مشکلات دست از نظام و انقلاب نخواهند کشید.

به هر ترتیب فتنه سال ۸۸ با تمامی فراز و فرودهای خود به پایان رسید و بار دیگر توطئه پیچیده استکبار و دشمنان آن برای ضربه زدن به نظام اسلامی با شکست مواجه شد اما به گفته رهبری و مسئولان نظام، فتنه هیچگاه تمام نمی شود و تا زمانی که ملت ایران بر روی اصول و ارزش های خود بماند، دسیسه چینی مستکبران نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

مردم ورامین تاکنون در چند مرحله کفن پوش به میدان آمدند و امروز نیز مردم این خطه در صورت نیاز و احساس خطر برای نظام اسلامی و رهبری آماده اند که به یاد کفن پوشان ۱۵ خرداد سال ۴۲ و ۹ و ۱۰ دی سال ۸۸ بار دیگر به میدان آمده و به وظیفه دینی و انقلابی خود عمل کنند.