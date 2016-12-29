ضرورت نظام حقوقی برای اعلام جرم علیه مسببان وضعیت دریاچه ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام مهاجر جرم شناس و حقوقدان در میزگرد دریاچه ارومیه که در محل خبرگزاری خبرآنلاین برگزار می شد، با طرح این سئوال که آیا می توان علیه مسببان وضعیت کنونی دریاچه ارومیه اقدام حقوقی کرد، گفت: باید برای این موضوع کاری کرد. اگر نظام حقوقی و کیفری ما هم مسیر شفافی برای این کار نداشته باشد باید این مسیر را بسازیم.

وی با اشاره به کمپین رضا کیانیان بازیگرن سینمای کشور برای دریاچه ارومیه گفت: کمپینی که شکل گرفت مفهوم خوبی را ایجاد کرد و آن هم اینکه دولت ها مالک محیط زیست سرزمین نیستند و فقط وظیفه مدیریت آن را دارند و این مردم هستند که مالک طبیعت و محیط زیست هستند.

مهاجر تاکید کرد: وقتی اتفاقی مثل خشکیدگی دریاچه ارومیه می افتد نه فقط از نظر حقوقی که از منظر شرعی هم می توان به آن نگاه کرد. اینجا خسارت بزرگی اتفاق افتاده اما متاسفانه مقصران پنهان هستند. به همین دلیل اراده بزرگی را به موازات احیای دریاچه نیاز داریم که اگر می خواهیم اتفاق بد خشکیدگی دریاچه تکرار نشود باید به چنین نظامی دست پیدا کنیم.

این وکیل دادگستری افزود: مهمترین عنصر در احیای دریاچه ارومیه برای ما زمان است و اکنون زمان برای ما سرنوشت ساز است. مسئله ما امروز قانون نیست چرا که دولت ها قانون را بر اساس اولویت های خود اجرا می کنند.

وی با تاکید بر اینکه هنوز برای ما مشخص نیست که آیا ستاد احیای دریاچه ارومیه یک ستاد دولتی است یا ملی است، گفت: اگر دولت در این دوره انتخابات یا حتی در دوره بعد عوض شود و سلیقه های دیگری حاکم شود آیا ستاد می تواند در مدت کوتاه باقیمانده وظیفه اش را به سرانجام برساند. ما در کشور ستادهایی در حوزه فرهنگی و اجتماعی داریم که با تغییر دولت ها به هیچ عنوان جایگاهشان عوض نمی شود. چه ضمانتی وجود دارد که ستاد احیای دریاچه ارومیه فعالیت و عمرش وابسته به دولتی کنونی نباشد.

این جرم شناس و حقوقدان تصریح کرد: این ضمانت اجرایی را باید تعریف کنیم. مسیر ما تاکنون درست نبوده که به اینجا رسیده ایم. باید سیستمی را طراحی کنیم که مسئولان ما را نسبت به تصمیماتی که می گیرند پاسخگو کند و اگر با تصمیم غلط و سلیقه ای و پوپولیستی به محیط زیست آسیب زدند ۱۰ سال دیگر هم که لازم شد باید جواب بدهند.

مهاجر تاکید کرد: وقتی ما کنوانسیون رامسر را به عنوان یک قانون جهانی امضا کرده ایم که بر حفظ تالاب ها تاکید می ورزد چرا متعهد به آن نبوده ایم تا دریاچه ارومیه به اینجا برسد.

وی در پایان گفت: ستاد احیای دریاچه ارومیه الان چه چیزی پیش روی تصمیم گیران گذاشته تا فاجعه مشابه همین الان جای دیگر در کشور شکل نگیرد. خواهش من از ستاد این است که یک نظام مندی حقوقی تعریف شود تا با کسانی که با تصمیم گیری هایشان محیط زیست را تخریب می کنند، برخورد شود.