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۹ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۱۰

آغاز نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال از ۲۲ دی؛

تبریزی ها دو هفته دیگر به میدان می روند

تبریزی ها دو هفته دیگر به میدان می روند

تبریز - تیم های تبریزی حاضر در رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور روزهای ۲۳ و ۲۴ دی برابر حریفان خود به میدان می روند.

به گزارش خبرنگار مهر، نیم فصل دوم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور از روز ۲۲ دی با دیدار تیمهای صنعت نفت آبادان و صبای قم آغاز خواهد شد.

بر این اساس و پس از برگزاری تنها دیدار روز چهارشنبه ۲۲ دی، روز پنجشنبه ۲۳ دی نیز سه مسابقه برگزار خواهد شد که طی آن گسترش فولاد تبریز در تهران به میهمانی تیم پیکان خواهد رفت و تراکتورسازی در اهواز رو در روی این استقلال خوزستان قرار خواهد گرفت.

در روز جمعه ۲۴ دی نیز ماشین سازی تبریز در خانه از تیم فولاد خوزستان پذیرایی خواهد کرد.

هم اکنون تیم تراکتورسازی با ۳۰ امتیاز در رده دوم، گسترش فولاد با ۲۰ امتیاز در خانه نهم و ماشین سازی با تنها شش امتیاز در قعر جدول رده بندی ۱۶ تیمی لیگ برتر قرار گرفته اند.

کد مطلب 3863012

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