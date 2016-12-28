تیم والیبال شهرداری اراک مغلوب بانک سرمایه تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهاردهم مسابقات لیگ برتر والیبال مردان کشور جام شهدای منا با شش دیدار در شهرهای اراک، اردکان، آمل، تبریز و تهران(دو دیدار) پیگیری شد که شهرداری اراک میزبان تیم والیبال بانک سرمایه تهران بود.

تیم والیبال بانک سرمایه تا هفته سیزدهم با یازده برد و ۲۹ امتیاز در رتبه دوم جدول قرار داشت و با شکست مقابل تیم ارومیه، صدر جدولی را از دست داد و در هفته چهاردهم قصد داشت با شکست تیم والیبال شهرداری اراک شکست قبلی را جبران به صدر جدول صعود کند.

براساس این گزارش تیم والیبال شهرداری اراک هم با سه برد و ۹ امتیاز در جایگاه یازدهم جدول قرار داشت و می دانست در برابر تیمی همچون بانک سرمایه تهران، کار سختی در پیش دارد اما بدون توجه به چنین شرایطی خیلی خوب و دلیرانه ظاهر شد.

اگر چه تیم والیبال شهرداری اراک بازی را با نتیجه سه بر یک واگذار کرد اما شاگردان علی نقدی، سرمربی تیم والیبال شهرداری اراک بازی خوبی ارائه دادند.

بازیکنان شهرداری اراک طی چهار ست، عرصه را بر تیم بانک سرمایه تنگ کردند و تیم تهرانی در مقابل اراک روز سختی را پشت سر گذاشت اما در نهایت پیروز شد.

ست اول این دیدار با نتیجه ۲۶بر ۲۴ به سود تیم بانک سرمایه پایان یافت و درست دوم، تیم شهرداری با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ تیم بانک سرمایه را مغلوب کرد.

در دو ست دیگر تیم شهرداری اراک با نتایج ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۲۱بازی را به حریف واگذار کرد.