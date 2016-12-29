وقوع دو انفجار در فیلیپین دست کم ۳۰ کشته و زخمی برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، رسانه های محلی فیلیپین گزارش دادند که وقوع دو انفجار در جریان یک مسابقه مشت زنی، ده کشته و دست کم بیست زخمی برجای گذاشت.

عامل اصلی این انفجارها که حوالی ساعت نُه شب چهارشنبه به وقت محلی و در جریان یک جشن مذهبی در شهر «هیلونگوس» استان لیته- جزیره ای در فیلیپین- اتفاق افتاد، دو وسیله محترقه دست ساز بود.

«ارنستو آبلا» سخنگوی رئیس جمهور فیلیپین در ابتدا اعلام کرد که ۲۷ تن در این دو انفجار زخمی شده اند. وبگاه خبری «سان استار» نیز به نقل از آبلا اعلام کرد که دولت فیلیپین هنوز در انتظار دریافت جزئیات بیشتری پیرامون این بمب گذاریهای احتمالی است.

سخنگوی ارتش ناحیه ای فیلیپین اظهار داشت که تحقیقات اولیه نشان می دهند این بمبهای دست ساز در تلفنهای همراه جاسازی شده بودند.

طبق اظهارات رئیس پلیس شهر هیلونگوس، سومین بمب دست سازی که توسط پلیس کشف شد عمل نکرده بود.

تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این دو بمب گذاری را برعهده نگرفته اند. با این حال، تحقیقات پلیس و تیمهای خنثی کننده بمب پیرامون این حادثه در دست انجام است.