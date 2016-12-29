حماسه ۹ دی بار دیگر انقلاب اسلامی را در مقابل توطئه دشمن بیمه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حضرت آیت الله حسینی شاهرودی شامگاه چهارشنبه در جمع سرپرستان خبرگزاری ها و نشریات محلی استان کردستان در سنندج، اظهار داشت: ۹ دی حماسه ای مردمی بود که نه تنها تمامی توطئه های صورت گرفته در راستای تضعیف نظام اسلامی را خنثی کرد که بار دیگر انقلاب اسلامی را در مقابل توطئه ها و دسیسه های دشمن بیمه کرد.

وی با اشاره به اهمیت این روز تاریخی در انقلاب اسلامی ایران، بیان کرد: با گذشت بیش از ۷ سال از حماسه غرورآفرین ۹ دی هر روز ابعاد و زوایای تازه ای از این یوم الله آشکار می شود و پیام این حماسه هیچ وقت از یاد نمی رود، برخی ها هنوز باور ندارند که حوادث سال ۸۸ دسیسه و توطئه خارجی بود و برخی نیز نمی خواهند این حوادث بازگو شود تا فراموش شود غافل از اینکه برخی وقایع تاریخی تمام شدنی نیست و نمی شود آن را فراموش کرد .

نماینده ولی فقیه در استان کردستان عنوان کرد: ۹ دی حاصل بصیرت مردم و تدابیر رهبری بود که ملت ایران خودجوش در صحنه حاضر شدند و با حمایت از رهبری و نظام دست های نامحرمان را کوتاه کردند و نه تنها توطئه های دشمن خنثی شد که زمینه برای تثبیت جایگاه ولایت فقیه در نظام اسلامی نیز فراهم شد.

وی با اشاره به توطئه های صورت گرفته در راستای مقابله با نظام اسلامی، افزود: دو تکه شدن کشور برای نظام بسیار خطرناک بود و ممکن بود این درگیری ها سالها ادامه داشته باشند اما روشنگری های رهبری مانع بدعت گذاری شد و بیداری و بصیرت مردم در ۹ دی به این غائله خاتمه داد.

وی گفت: عده ای به خیال خام خود فکر می کردند با فتنه در ایران، آن هم به بهانه واهی تقلب در انتخابات می توانند به عمر انقلاب ایران خاتمه دهند اما غافل از آنکه حماسه ۹ دی دستاوردهای متعدد مثبتی برای کشور داشت که ایستادگی در برابر تحریم ها و رسیدن به خودکفایی و پیشرفت علمی در ابعاد مختلف از نتایج حماسه ۹ دی ماه بود.

آیت الله حسینی شاهرودی اظهار داشت: حماسه بسیار مهم ۹ دی را باید از ابعاد گوناگون تحلیل کرد این حادثه از حوادثی است که از حافظه مردم ایران پاک نمی شود زیرا انقلابی دیگر و تجدید عهد و پیمان با امام و رهبری بود و بصیرت که پیام اصلی این حماسه بود نیاز گذشته و آینده انقلاب است.

وی با اشاره به توطئه های صورت گرفته در راستای مقابله با نظام اسلامی، عنوان کرد: فتنه ۸۸ سناریوی از پیش برنامه ریزی شده دشمن بود و طبق اعترافات غربی ها و تمامی کسانی که در این فتنه دست داشتند از مدتها قبل برای این آشوب برنامه ریزی شده بود که تضعیف جایگاه رهبری و براندازی نظام و جدا کردن مردم ایران از مسلمانان اهدف این فتنه بود.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان افزود: مقام معظم رهبری پس از حوادث بوجود آمده در سال ۸۸ ابتدا طرفین معترض را به منطق و قانون دعوت کرد اما پس از آنکه مشاهده شد منطق و قانون برای فتنه گران جوابگو نیست دست به روشنگری عمومی زد، که حماسه ۹ دی حاصل روشنگری های مقام معظم رهبری بود و عاملی برای تحکیم قدرت نظام شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به دستاوردهای صفر به اقلیم کردستان عراق اشاره کرد و گفت: سفر به سلیمانیه به دعوت رسمی مشاور امور مذهبی جلال طالبانی صورت گرفت هر چند که پیش از آن نیز مسئول اوقاف سلیمانیه در سفر به ایران و دیدار با بنده پیشنهاد برگزاری پیش کنگره امام شافعی را در اقلیم مطرح کرده بود.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری این نشست، گفت: در این نشست بسیاری از علمای بزرگ کردستان عراق و مفتی اقلیم کردستان عراق حضور داشتند و جمع فراوانی از دانشجویان و اساتید از دانشگاه های مختلف اقلیم در این همایش حاضر و شبکه های مختلف خبری و رسانه ای هم این همایش را بصورت زنده پخش و مطبوعات داخلی و خبرگزاری های مختلف پوشش خبری این مراسم را انجام دادند.

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری یادآور شد: کشور عراق و اقلیم کردستان عراق قرابت های فرهنگی، ‌مذهبی، ‌اعتقادی و جغرافیایی بسیاری با استان کردستان و ایران دارد که سعی می شود همکاری ها و تبادلات فرهنگی و اقتصادی دو کشور با تاکید بر مشترکات دینی و فرهنگی تقویت و گسترش یابد.

وی در پایان گفت: ارتباطات باید دو طرفه و به شکل های گوناگون تقویت شود و زیرساخت های ارتباطی برای تسهیل تبادلات فرهنگی و رسانه ای لازم است همچنین درخواست هایی هم از شهرهای کرکوک، اربیل و سایر دانشگاه های معتبر عراق برای برگزاری پیش کنگره های امام شافعی مطرح شد.