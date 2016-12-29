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۹ دی ۱۳۹۵، ۹:۵۶

تورنمنت بین‌المللی هندبال ـ هلند:

یک شکست و یک تساوی شهرداری کاشان در دومین روز مسابقات

یک شکست و یک تساوی شهرداری کاشان در دومین روز مسابقات

تیم هندبال شهرداری کاشان در دومین روز از تورنمنت بین‌المللی هلند موفق به کسب یک تساوی برابر نماینده استونی شد و نتیجه دیدار برابر نماینده پرتغال را هم واگذار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های تورنمنت بین‌المللی هندبال هلند، روز گذشته تیم باشگاهی شهرداری کاشان طی دو دیدار به مصاف حریفان خود رفت. این تیم در اولین دیدار روز گذشته رودر روی تیم پولوا سرویتی استونی قرار گرفت و با نتیجه ۲۶ بر ۲۶ برابر این تیم به نتیجه تساوی رضایت داد.

نماینده کشورمان بعد از پنج ساعت استراحت، در سومین دیدار خود در این تورنمنت بین‌المللی هشت جانبه، برابر تیم آرتیستکاد آوانکا پرتغال قرارگرفت و با نتیجه ۲۸ بر ۱۹ متحمل شکست شد.

این دو نتیجه تساوی و شکست در حالی برای تیم شهرداری کاشان به دست آمد که این تیم در اولین روز این مسابقات نیز برابر تیم باشگاهی اوسی لیونز هلند متحمل شکست شده بود.

امروز و در آخرین روز از تورنمنت بین‌المللی هشت جانبه هلند، نماینده کشورمان برای کسب عنوان هفتم و هشتمین مقابل تیم تناکس دابل لیتوانی قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 3863110

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