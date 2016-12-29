زمینه حمایت از سرمایه گذاران انرژی پاک در استان مرکزی فراهم شد

حسن میرزاخانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان مرکزی طی یک سال اخیر، میزبان تعدادی از متقاضیان سرمایه گذاری خارجی در ایجاد نیروگاه های تولید انرژی پاک بوده و هشت سرمایه گذار برای احداث نیروگاه های بادی و خورشیدی در این استان اعلام تمایل و آمادگی کرده اند.

وی افزود: این متقاضیان ضمن برخورداری از مشوق های قانونی در راستای حمایت از سرمایه گذاری خارجی، براساس تفاهم نامه همکاری منعقد شده بین وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت، می توانند از تسهیلات، تخفیفات و مشوق هایی مشابه سایر واحدهای تولید، صنعتی، معدنی و تجاری بهره مند شوند.

نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان مرکزی تصریح کرد: براساس این تفاهم نامه همکاری، پروانه احداث و پروانه بهره برداری صادر شده از سوی وزارت نیرو، در حکم جواز تاسیس و پروانه بهره برداری وزارت صنعت، معدن و تجارت تلقی شده و مشمول کلیه تسهیلات و مشوق های دستگاه های ذیربط از جمله استفاده از تخفیفات گمرکی، مالیاتی، مشوق های صادراتی و تسهیلات مالی خواهد بود.

میرزاخانی خاطرنشان ساخت: متقاضیان سرمایه گذاری در این زمینه به منظور برخورداری از تسهیلات مذکور می بایست در سامانه بهین یاب به آدرس اینترنتی www.behinyab.ir ثبت نام و مدارک مورد نظر را بارگذاری کنند تا توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی و در خصوص بهره مندی این متقاضیان از تسهیلات مذکور تصمیم گیری شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی با اشاره به سرمایه گذاری های خارجی انجام شده در استان اظهار داشت: از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون ۳۹ مورد سرمایه گذاری خارجی در استان مرکزی اجرا و عمده این موارد از سوی سرمایه گذاران اروپایی انجام شده است.

وی افزود: سرمایه گذاری های خارجی در استان مرکزی عمدتا در حوزه صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی، فلزات، ماشین سازی، ساختمانی، صنایع غذایی و بهداشتی بوده است.

میرزاخانی یادآور شد: استان مرکزی به علت شرایط ویژه ای که از نظر جغرافیایی، نزدیکی به پایتخت و همجوار بودن با چند استان مهم کشور دارد، بستر مناسبی برای سرمایه گذاری خارجی است و باید شرایط برای رشد سرمایه گذاری ها در این استان، بیش از پیش فراهم شود.