ایرج مظفر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در حال حاضر و با توجه به شرایط اقتصادی کشور واگذاری بهره‌برداری از پروژه‌ها با مشارکت مردم امری ضروری است، اظهار داشت: از این رو در شهرداری اصفهان نیز این مهم مورد توجه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه کیفیت اجرای پروژه‌ها در زمان‌بندی مشخص شده مورد تاکید شهرداری اصفهان در بهره برداری از طرح‌ها و پروژه‌هاست، اضافه کرد: در حال حاضر مترو، رینگ چهارم ترافیکی، تراموا و ... از مهم‌ترین پروژه‌های در دستور کار شهرداری اصفهان است.

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه توجه به بحث‌های زیست محیطی در اولویت برنامه‌های شهرداری اصفهان قرار دارد، گفت: از این زیرساخت‌های شهری برای این امر در حال انجام است.

وی در ادامه در خصوص پروژه پارک دلفین‌ها نیز ابراز داشت: در ابتدا قرار بود شهرداری این پروژه را بهره برداری کند و این در حالی است که افتتاح پارک بزرگ دلفین‌های اصفهان به دلیل تمایل و پیگیری‌های بخش خصوصی به سرمایه گذار شهربازی شهر رویاها واگذار شد.

مظفر تصریح کرد: بخش خاکبرداری این پروژه انجام شده و در صورت پایان مطالعات عملیات اجرایی آن در اواخر امسال و یا اوایل سال آینده آغاز خواهد شد.