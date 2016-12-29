به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم فرشته طائرپور از کارگردانان سینمای کودک ضمن عرض تسلیت به مناسبت درگذشت این هنرمند گفت: اگر عمر چهل و چند ساله دنیا فنی‌زاده را کنار بگذاریم، متوجه می‌شویم که او تنها ۲۰ سال به طور واقعی زندگی کرد. او همه بهانه‌ها را برای منفعل بودن داشت اما دست از تلاش نکشید. هیچ‌کس او را بدون لبخند هرگز ندید حتی هنگامی که درد داشت. درواقع او درس زندگی را به ما داد. امیدوارم پسران، همسر و دوستان او در عرصه سینمای کودک، این درس را همواره به ما بدهند. دوستانش او را در روزگارانی که درد داشت، تنها نگذاشتند و خوب می‌دانند که جای خالی او باقی می‌ماند. او خوب رفتار کردن را به همه ما آموخت. از همین جا خواهش می‌کنم که به افتخار او دست بزنید.

در ادامه مراسم پیام صوتی فاطمه معتمدآریا که مشغول فیلمبرداری در شمال کشور بود، پخش شد و سپس احسان کرمی یادداشتی را از گروه سازنده «کلاه قرمزی» خواند.

سپس مرضیه محبوب از همکاران او گفت: من و دنیا پشت همه دکورهای عروسک، با هم زندگی کردیم. ما با هم درباره همه چیز حرف می‌زدیم، درواقع ما بچه‌هایمان را آنجا بزرگ کردیم. دنیا همیشه به من می‌گفت، به نظرم اگر روزی ما بمیریم، کسی از ما تجلیل می‌کند. او به من می‌گفت وقتی تو بمیری، من نمی‌توانم پشت تریبون بروم و بگویم بانوی فرهیخته‌ای را از دست داده‌ایم اما دنیا زودتر از من رفت و قرار ما را به هم زد.

وی افزود: من قبل از اجرای برنامه، با عروسک‌ها بسیار حرف می‌زنم اما نمی‌دانم این بار به کلاه‌ قرمزی چه بگویم.

سپس شادی پورمحمدی از همکاران دنیا فنی‌زاده پشت تریبون قرار گرفت و گفت: دنیا همیشه زنده است، در این مدت دوستان و افرادی بودند که دعا و قدم‌های آنها همراه ما بود و از اینجا از آنها تشکر می‌کنم. دو فرزند او همیشه بوی دنیا را می‌دهند.

پورمحمدی همچنین به نقل خاطره‌ای از دنیا فنی‌زاده پرداخت.

در ادامه مراسم ایرج نوذری گفت: نمی‌دانم چه باید بگویم. برای اولین بار است که پشت یک تریبون قرار می‌گیرم در حالی که بدنم یخ زده است؛ اینجا صحنه بازی نیست، ما خودمان هستیم. باید بگویم که دنیا خود عشق بود، به قول هستی خواهرش او نمک زندگی ما بود.

وی افزود: روز گذشته ما به اتاق بیمارستان نرفتیم چون می‌خواستیم خنده‌های او همواره به یاد ما بماند. او روحیه قوی داشت و حدود ۱۲ سال با بیماری سرطان مبارزه کرد؛ درواقع او مرگ را به سُخره گرفته بود.

سپس نوذری خطاب به فرزندان دنیا فنی‌اده گفت: عرشیا و سیاوش عزیز سرتان را بالا بگیرید، چون مادر شما یک مرد بود؛ مَرد از نظر معرفت؛ مادر شما همواره در ذهن و دل ما باقی می‌ماند.

این بازیگر ادامه داد: او مثل نازنین خواهر من بود و همیشه او را دوست داشتم.

سپس خطاب به همسر دنیا فنی‌زاده گفت: آبتین تو بدان عاشقانه رفتار کردی و در این مدت که همراه او بودی، اگر بزرگترین گناه‌ها را هم داشته باشی، به خاطر همین مسأله، بخشیده می‌شوی.

نوذری در پایان صحبت‌هایش عنوان کرد: به قول پدرم، ذلیل‌پرست و مُرده‌پرست نباشیم تا وقتی که هستیم، قدر یکدیگر را بدانیم.

در ادامه مراسم دکتر نظری از دوستان دنیا فنی‌زاده گفت: اُنس و علاقه من، دنیا و خواهرش هستی از دل‌ بازی‌های کودکی ۱۱-۱۰ سالگی ما شروع شد؛ ما بزرگ شدیم و آن انس و الفت شیرین به یک عشق خواهرانه و برادرانه تبدیل شد. به یا دارم او در شرایط سخت زندگی‌اش به من زنگ می‌زد و به من می‌گفت، هوای من را داشته باش. دنیا با همه هنرمندی‌اش از دنیا رفت اما با همه هنر و کلاه‌قرمزی‌اش، یک دنیای خوب برای ما ساخت. من خواهشی از ایرج طهماسب دارم و آن این است که کلاه‌قرمزی دنیا را از ما نگیرد. بگذارد هربار که او را می‌بینیم، دنیا را به یاد بیاوریم.

سپس منوچهر شاهسواری مدیرعامل خانه سینما عنوان کرد: امیدوارم از این پس یاد و خاطره دنیا از یاد ما نرود، این جمع و جمعیت، آنهایی هستند که با روح و جان خود برای سینمای ایران کار می‌کنند. من می‌خواهم به بهانه دنیا سپاسگزار بانوان و خواهران خود در سینمای ایران باشم که کمتر دیده می‌شوند.

وی افزود: به یاد داشته باشید که این جمع آینده کودکان ما را می‌سازد.

شاهسواری سپس خطاب به حاضران گفت: همه شما حیثیت جمعی هنرمندان سینمای ایران هستید و خودتان بخشی از این حیثیت هستید. سینمای ایران مسلط و پایدار است و تسلط و پایداری خود را به یُمن هنرمندان خود دارد که در این سینما کار کردند و کار می‌کنند؛ از پرویز گرفته تا دنیا فنی‌زاده.

در ادامه مراسم عادل بزدوده گفت: ما چندی پیش یکی از بزرگترین بازیگران سینما، تئاتر و تلویزیون ایران را از دست دادیم، زنده‌یاد داوود رشیدی را از دست دادیم و سپس پدر من فوت کرد.

وی افزود: وقتی درباره دنیا می‌خواهم حرف بزنم، برای من سخت است چون قرار است که دنیا به این شکل باشد که بزرگترها بروند و کوچکترها درباره آنها حرف بزنند اما این اتفاق در مورد دنیا نیفتاده است.

بزدوده سپس ضمن یادآوری چگونگی شکل‌گیری همکاری آنها گفت: بعد از انقلاب، دنیا جزو اولین بچه‌هایی بود که به گروه ما به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اضافه شد. آخرین انتخاب دنیا که فرهیختگی او را می‌رساند، عروسک‌گردانی کلاه‌قرمزی بود. کلاه‌قرمزی پیش از او کامل بود اما با ورود دنیا فنی‌زاده کامل‌تر شد. در واقع او شکل اساسی به این شخصیت داد.

وی در پایان گفت: ما در سینما آشیانه‌ای نداریم، سؤال من این است که جایگاه ما در خانه سینما کجاست؟ ما هم هنرمند هستیم و درآمد ما از همین راه است. امیدوارم این موضوع باعث شود که ما هم در خانه سینما جایی داشته باشیم.

در ادامه مراسم پیکر زنده‌یاد دنیا فنی‌زاده بر دوش دوستداران و علاقه‌مندان سینما، تئاتر و تلویزیون به سمت خانه ابدی او در قطعه هنرمندان بهشت‌زهرا (س) تشییع شد.

ایرج طهماسب، حمید جبلی، رضا بابک، علیرضا تابش، سعید پورصمیمی، همایون اسعدیان، حبیب رضایی، مازیار میری، حمید مدرسی، علیرضا رضاداد، محمدمهدی عسگرپور، بهزاد خداویسی، یدالله صمدی، حبیب ایل بیگی، ستاره اسکندری، شهرام حقیقت دوست، محمدحسین لطیفی، سیدعلی قائم‌مقامی از جمله حاضران در این مراسم بودند.

پیام تسلیت رسول صدرعاملی دبیر جشنواره حسنات به مناسبت درگذشت «دنیا فنی‌زاده»

رسول صدرعاملی دبیر جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات به مناسبت درگذشت زنده‌یاد دنیا فنی‌زاده، پیام تسلیتی را خطاب به خانواده وی و جامعه هنری منتشر کرد.

متن این پیام تسلیت به شرح زیر است:

«دنیا فنی‌زاده، فرزند سینما و نمایش بود. هنرمندی که سال‌ها تلاش کرد و بی‌حاشیه، با هنرمندی بی‌مثالش، شادی را برای کودکان و نوجوانان و همه اقشار ملت به ارمغان آورد.

فنی‌زاده، همچون پدر هنرمندش، زنده‌یاد «پرویز فنی‌زاده»، نه حاشیه‌ داشت و نه اهل خودنمایی بود. او با ممارست و تلاش، به عروسک‌ها جان‌ داد و حالا ما داغدار نبود کسی هستیم که سال‌ها جان شیرین‌اش را برای شادی‌مان گذاشت و گذشت...

لبخندی که «دنیا فنی‌زاده» با جان‌بخشی به عروسک‌ها به همه ما بخشید، آنقدر شیرین و عمیق بود که ناباوری رفتن‌اش را دوچندان می‌کند.

«جشنواره ملی فیلم حسنات» یاد و خاطره و حضور دوست داشتنی و احترام‌برانگیز زنده‌یاد «دنیا فنی‌زاده» را در یاد و خاطره همه دوران جشنواره عزیز و گرامی خواهد داشت.

این غم بزرگ به خانواده و فرزندانش، به همه همکارانم در تئاتر، تلویزیون و سینمای کشور و به همه مردم تسلیت باد.

دنیا فنی زاده فرزند ما و همه اهالی سینما بوده و خواهد بود و در لبخند تک‌تک‌مان تا ابد زنده خواهد ماند. روحش شاد.»