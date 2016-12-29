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۹ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۵۱

رئیس سازمان امداد و نجات خبر داد؛

امدادرسانی به هموطنان گرفتار برف و کولاک/ رهاسازی ۲۱۲ خودرو

امدادرسانی به هموطنان گرفتار برف و کولاک/ رهاسازی ۲۱۲ خودرو

رئیس سازمان امداد و نجات با اعلام اینکه ۷ استان کشور در ۴۸ ساعت گذشته درگیر برف و کولاک و سیل و آبگرفتگی بوده اند، گفت: به هزار و ۹۶۴ تن از هموطنان خدمات امدادی ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی با اعلام گزارش عملیات برف و کولاک و سیل و آب‌گرفتگی ۴۸ ساعت گذشته در کشور، افزود: استان های آذربایجان شرقی، البرز، زنجان، قزوین، سمنان، خراسان شمالی و لرستان در این مدت درگیر برف و کولاک بوده و خدمات امدادی لازم به یک هزار و ۴۹۶ تن از هموطنان و در ۱۷ محور این استان ها ارائه شده است.

وی با اشاره به انجام عملیات رهاسازی برای ۲۱۲ خودرو از برف، ادامه داد: ۲۹ تیم امدادی شامل ۸۹ امدادگر و نجاتگر برای امدادرسانی به هموطنان در برف و کولاک بکار گرفته شدند.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر همچنین درباره ارائه خدمات امدادی لازم به ۴۶۸ متاثر از سیل و آبگرفتگی در ۷ استان چهارمحال و بختیاری، اصفهان، تهران، خوزستان، سمنان، لرستان و مرکزی، گفت: در این زمینه نیز خدمات امدادی لازم در ۱۷ محور ارائه و تخلیه آب از ۵۸ واحد مسکونی انجام و ۴۷ تن به صورت اضطراری اسکان داده شدند..

کد مطلب 3863159
حبیب احسنی پور

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