به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر بیاری پیش از ظهر پنج شنبه درمراسم ۹ دی به میزبانی سالن اجتماعات معلم میامی با بیان اینکه حضور مردم درمراسم ۹ دی نشان از غیرت دینی ملت ایران است، ابراز داشت: ۹ دی ۸۸ به جهان ثابت کرد که مردم ایران همچنان تا پای جان به انقلاب و نظام وفادار هستند و بی شک ولایت مداری توانست موج بحران که علیه کشور برپا شده بود را خنثی کند.

وی با بیان اینکه فتنه ۸۸ علارغم مشکلات بسیاری که به همراه داشت دارای برکات فراوانی بود، افزود: درفتنه سال ۸۸ دشمن می خواست تا مردم را از مسیر اصلی انقلاب منحرف کند و اصل انقلاب به فراموشی سپرده شود لیکن باید توجه داشت که دشمن در پی فرصت طلبی است تا از اخبار داخلی ایران به نفع خود استفاده کند که خوشبختانه با هوشمندی مردم در شناخت راه حق از باطل دشمن نتوانست به اهداف شوم خود در جامعه اسلامی برسد.

این کارشناس جامعه شناسی و علوم دینی با بیان اینکه فتنه ای که نه تنها نتوانست پایه های نظام را تحت تاثیر قرار دهد بلکه بعد از گذشت هفت سال امروز مردم را دوباره به همدلی و وحدت فرا می خواند نشان از غیرت دینی مردم است، ابراز داشت: تنها عاملی که می تواند ریشه فتنه را ازبین ببرد افزایش بصیرت مردم است ۹ دی حادثه حماسه سازی بود چرا که به دنیا اثبات کردیم ۹ دی دفاع از ولایت فقیه است و این اصل برای ما در محوریت قرار دارد.

بیاری در ادامه تصریح کرد: تجربه بارها در انقلاب نشان داده است که همه بیانات رهبری با استدلال وآینده نگری است و بارها معظم له به موضوع فتنه اشاره کرده اند از جمله ایشان فرمودند برخی از این آقایان دوست ندارند که از فتنه نامی برده شود برخی از این آقایان تلاش دارند سخنی از این ایام گفته نشود.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان باید مواضع خود را آشکار کنند که آیا در خط رهبری و نظام هستند یا در خط دشمن، افزود: برخی ها ناراحت می شوند که چرا این همه صحبت از فتنه است و دوست دارند این فتنه ۸۸ به فراموشی سپرده شود.

مسئول موسسه فرهنگی آیت الله مصباح درقم خاطرنشان کرد: باید توجه داشت دشمن می کوشد تا با ایجاد تفرقه، وحدت بین مسلمانان را خدشه دار کند و امروز نیاز جامعه به این اصل استوار است که مصادیق نفوذ دشمن را شناسایی و با آن مقابله کنیم.

بیاری تاکید کرد: حماسه ۹ دی نشان داد که اقتدار مردمی در عرصه های مختلف اجتماعی سد راه دشمنان اسلام خواهد بود.