بهرمندی ۲۷۶ هزار نفر از مردم ایلام از خدمات تامین اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، محسن محمودی در آیین تودیع خود و معارفه مدیرکل جدید این سازمان در استان که با حضور استاندار ایلام و سه تن از معاونان این سازمان برگزار شد، اظهار داشت: هم اکنون ۹۸ هزار بیمه شده اصلی و ۶۰ هزار بیمه شده اجباری در استان ایلام وجود دارد که از خدماتی همچون مستمری و خدمات درمانی بهره می برند.

وی ادامه داد: این سازمان در استان دارای ۹ شعبه دائم و سه شعبه غیر دائم است و با ۱۹۱ نیرو مشغول خدمت رسانی به افراد زیرپوشش است.

مدیرکل سابق تامین اجتماعی ایلام یادآور شد: ۲۷۶ هزار نفر در این استان زیرپوشش خدمات این سازمان هستند و به ازای هر ۹ نفر یک مستمری بگیر در ایلام وجود دارد.

محمودی تاکید کرد: ایلام از نظر جذب معوقات جزو ۳ استان برتر کشور است و در چهار سال اخیر نیز با راه اندازی دو شعبه جددید در ایلام و ملکشاهی تلاش شده گستره خدمات رسانی بیشتر شود.

وی اضافه کرد: هم اکنون ۱۲ بیمارستان و ۱۵۶ درمانگاه و مرکز پاراکلینیکی در این استان با سازمان تامین اجتماعی طرف قرارداد هستند.