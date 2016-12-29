نهم دی ماه نماد اتحاد و یکپارچگی ملت بزرگ ایران

خبرگزاری مهر- گروه استانها- عباس شیبک*: در نظام حکومت اسلامی دو رکن اساسی حکومت یعنی قدرت و مشروعیت با عقلانیت مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته شده است که نقش مردم در حکومت تامین کننده رکن اول حکومت یعنی قدرت است و رکن دوم حکومت یعنی مشروعیت در نظام اسلامی در اراده خداوند است زیرا منبع مشروعیت باید خود مشروع وشایسته باشد.

رهبر معظم انقلاب بارها به مسئولین تاکید داشتند که هیچ گاه در قبال کاری که انجام می دهید بر سر مردم منت نگذارید چون مردم ولی نعمت شماهستند و در گزارش های عملکردی خود مبالغه نکنید و از وعده های توخالی و بدون عمل بپرهیزید همچنین از خود محوری و خودخواهی درقبال مردم خودداری کنید و به مردم امر و نهی نکنید.

پس درهمین راستا پایبندی به قانون، رعایت اصول ارزشی و اخلاقی فعالیت درچهارچوب قانون اسلامی، تلاش برای تقویت پایه های نظام سیاسی و انقلاب اسلامی مخصوصاً در زمان انتخابات باعث جلوگیری ازسوءاستفاده دشمن می شود.

حال باید بررسی کرد احزاب و جریانات سیاسی که خارج از فلسفه وجودی، ذاتی و قانونی خود اصول قانونی را رعایت نمی کنند و به خصوص در زمان انتخابات به جای تقویت نظام سیاسی برعلیه آن فعالیت می کنند و یا اینکه به جای حمایت و پشتوانه های مردمی به دنبال حمایت های خارجی و رسانه های بیگانه هستند چه چیز را مبنای کار خود قرار داده اند؟ و چرا با این اعمال وحدت و یکپارچگی ملی را خدشه دار می کنند و امنیت عمومی را به خطرمی اندازد؟

تاریخ هر ملتی پر از فراز و نشیب و روزهای به یادماندنی تلخ و شیرین است که سرنوشت یک ملت را طی سالیان دراز رقم زده است و زمینه را برای پیوند نسل ها و یکی شدن دل ها فراهم می کند روزهایی که موجب می شوند مردمان یک سرزمین اتحاد، یک پارچگی و یگانگی را تجربه کنند و روزهای تلخ و استرس زا را دور کنند و به آن روح جاودانگی و پایداری ببخشند.

۹ دی ماه از روزهایی است که به تمامیت و موجودیت مردم ایران اسلامی هویت واعتبار بخشیده است و به جزئی از فرهنگ و هویت این سرزمین تبدیل شده است زیرا مردم به زیبایی خودشان را درآینه زمانه می بینند و می شناسند و همیشه شکرگزارخداوندی هستند که دست اهریمنان را از سرملت کوتاه کرده است.

وقتی در آیینه روزگار می نگریم حماسه نهم دی ماه روز بصیرت و میثاق امت با ولایت به یادمان می آید زیرا اگر امروز هویت، فرهنگ، جغرافیا، اصالت، خانه، خانواده و هر چیز دیگری که برای مان ارزش دارد در امنیت به سر می برند اول باید شکرگزار یکتای بی همتا باشیم و بعد از آن مدیون رهبر دلیر، مدبر، مدیر و فرزانه مان هستیم که اگر پیشبینی های حکیمانه ایشان نبود امروز ایران نقطه امن خاور میانه نبود.

پس باید قدر امنیت و سرافرازی ایران را بدانیم چون در واقع ما مدیون خون شهدایی هستیم که از همه چیز خود گذشتند تا از سرزمین، غیرت، ناموس و عقیده مان دفاع کنند.

قطعا در تاریخ خاطره مقاومت وآزادگی نهم دی می ماند زیرا روز نهم دی نماد قدرت، اتحاد و یکپارچگی ملت فارغ از هر اندیشه قومی مذهبی وجناحی بود.



* عضو شورای اسلامی شهر زاهدان