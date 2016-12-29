به گزارش خبرنگار مهر، سردار سالار آبنوش پیش از ظهر پنج شنبه در همایش بزرگداشت حماسه ۹ دی در میدان امامزاده عبدالله (ع) همدان با بیان اینکه حماسه ۹ دی بصیرت مردم را نشان داد، اظهار داشت: این حماسه نشان داد مردم ما متقی هستند و به خاطر تقوایی که پیشه کرده اند، خداوند به آنها عزت داد.

وی با بیان اینکه در جریان ۹ دی مردم همیشه در صحنه برای دفاع از انقلاب وارد عمل شدند، گفت: تعدادی از نام و نشان‌دارها در آن شرایط حساس غافل بودند و غفلت کردند، هنوز نیز برخی غافلند اما توده مردم از اینها جلوتر بودند.

سردار سالار آبنوش با بیان اینکه در صورت داشتن تقوا قدرت تشخیص به ملت داده خواهد شد، اظهار داشت: این وعده‌ای الهی است و کسانی که از تقوا برخوردار باشند قدرت تشخیص و مقابله با فتنه‌ها را دریافت خواهند کرد.

وی عنوان کرد: مردمی که در حماسه ۹ دی حضور داشتند با تقواپیشگی قادر به تشخیص فتنه و عملکرد مناسب در این موقعیت شدند در حالی که برخی از خواص بی بصیرت با بی‌تقوایی خود را از این جرگه جدا کردند.

معاون هماهنگ‌کننده و جانشین قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) سپاه پاسداران با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری بیان کرد: ایشان فرمودند ۹ دی رودخانه‌ای زلال و روشن بود که هرکس با شستشو در آن تطهیر شد به خیل مؤمنین ملحق شد.

وی همچنین با اشاره به حضور افرادی در حماسه ۹ دی که پیشتر به عنوان معترض در خیابان‌ها بودند، گفت: وقتی موضوع نظام و توهین به ساحت مقدس حضرت اباعبداالله(ع) از سوی دشمنان و کوردلان مطرح شد بسیاری از این افراد که قبلا به عنوان معترض در خیابان‌ها بودند همراه و هم‌نوا با ما فریاد «مرگ بر آمریکا» سردادند.

آبنوش با تأکید بر نقش سردار شهید حاج حسین همدانی در دفع فتنه ۸۸ عنوان کرد: این مرد الهی با تأسی به شهدا و پیروی از ولایت فقیه، در کانون فتنه و عامل مهمی در در دفع آن بود به طوری که با تقسیم نقاط مختلف تهران به چند موزاییک و انتخاب یک فرمانده در هر موزاییک به شکلی مدبّرانه قلب فتنه را با نظارت مستقیم در هر منطقه تحت کنترل درآورد.

وی بابیان اینکه دشمن در فتنه ۸۸ تلاش می‌کرد تهران را بر هم زند و برای حصول این مقصود از سیستم‌های ارتباطی نوین، فضای مجازی و سیستم‌های الکترونیکی روز استفاده می‌کرد، گفت: در یکی از تفتیش‌هایی که از منازل تیمی این افراد به‌عمل آمد شاهد بودیم انگلیس مستقیما به این افراد فرمان می‌داد و خط دهی می‌کرد.

معاون هماهنگ‌کننده و جانشین قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) سپاه پاسداران بابیان اینکه دشمنان ما گمان می کردند با آتش زدن چند مسجد و کشاندن عده‌ای فریب خورده به خیابان‌ها کار انقلاب تمام است در حالی که آنها نقش امام حسین (ع) را در انقلاب ما نمی‌فهمند و رابطه دلهای پاک این مردم را با خدا درک نمی کنند، گفت: امروز عده‌ای با تز روشنفکری مدعی هستند دیگر نباید به ۹ دی پرداخته شود و باید این موضوع را به فراموشی بسپاریم و می‌بینیم در روزنامه‌ها و رسانه‌های تحت امرشان حتی اشاره‌ای کوتاه به حماسه ۹ دی نشده است اما باید به آنها گفت مگر ۹ دی فراموش شدنی است؟ مگر جنایات شما در حق این ملت از یاد خواهد رفت؟

آبنوش با اشاره به اینکه وزرای دولت اصلاحات که به انگلستان و غرب پناهنده شده‌اند در جریان فتنه به دشمن گرا می‌دادند که تحریم‌ها علیه ایران تشدید شود و برای آنها روشن می‌کردند که کدام نقاط نظام آسیب‌پذیری بیشتری در این مسیر خواهد داشت، گفت: سران فتنه هم در این موضوع نه تنها از این اقدام برائت نجستند بلکه با آنها همراهی داشتند پس چگونه انتظار دارند ما این وقایع را به فراموشی بسپاریم؟

وی با بیان اینکه یکی از سران فتنه با سخنرانی در دانشگاه فردوسی مشهد اعلام کرده بود که رأی کیفیت دارد و رأی کم سران فتنه هم دارای کیفیت بوده است، گفت: این افراد که مدعی آزادی و حقوق بشر هستند مردم را به شهروند درجه دو و سه تقسیم ‌می‌کنند و خانواده شهدا را در این تقسیم‌بندی در درجه ۳ قرار می‌دهند.

معاون هماهنگ‌کننده و جانشین قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) بابیان اینکه فتنه‌گران ۸۸، ناکثین زمان هستند که رسوا شدند و اگر لکه ننگ شتر سرخ‌موی در صدر اسلام از پیشانی فتنه‌گران پاک شد، ننگ فتنه ۸۸ هم از دامن فتنه‌گران نظام پاک خواهد شد، عنوان کرد: امام خمینی(ره) می‌فرمودند آمریکا شیطان بزرگ است اما فتنه‌گران گفتند آمریکا بزرگ است و با حذف کلمه شیطان تلاش کردند چهره آمریکا را تطهیر کنند که این مسائل قابل فراموشی نیست.

آبنوش بابیان اینکه از وزیر امور خارجه که با صراحت پشیمانی خود را از روند مذاکرات هسته‌ای ابراز کرده است قدردانی میکنم، گفت: این حرکت وی مشت محکمی به دهان یاوه‌گویانی بود که مدعی بودند همه مسائل برجام به مقام معظم رهبری مربوط است و تلاش می‌کردند حتی نقاط تاریک و پرابهام برجام را به ایشان منتسب کنند.