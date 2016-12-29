به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر پنجشنبه در مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی با حضور دانشجویان بسیجی، با بیان اینکه بسیج دانشجویی نقش مهمی در جامعه دارد و تاکنون توانسته موفق عمل کند، افزود: بسیج دانشجویی باید با شناخت جایگاه و رسالت خود نسبت به توسعه جامعه گام بردارد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان در ادامه با اشاره به فتنه سال ۸۸، گفت: در فتنه سال ۸۸ انتخابات بهانه بود و هدف دشمن از این فتنه بر اندازی نظام جمهوری اسلامی ایران بود.

خاتمی افزود: نقش نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در طول هفت ماه از شروع و تا پایان فتنه ۸۸، معطوف به میدان‌داری بود تا در یک فرصت طلایی، همه فتنه‌های دشمنان را در نطفه خفه کند. فتنه‌گران در طول این هفت ماه فرصت پیدا کردند تا خسارت‌های اجتماعی زیادی را به این نظام وارد کنند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: بزرگترین سرمایه هر نظام اعتماد مردم است و اعتماد مردم نسبت به سیاست های نظام حاکم باعث اقتدار و توسعه کشور می شود و این یک اصل است.

خاتمی تصریح کرد: در فتنه سال۸۸ فضا غبارآلود بود و دوست و دشمن از هم تشخیص داده نمی شدند و این هفت ماه فرصت خوبی بود که دوست دشمن مشخص شوند و افرادی در این فضا هم ناخواسته تسلیم فتنه های دشمن شدند.

وی با بیان اینکه ملت ایران همواره در راستای پیروی از ولایت فقیه گام برداشته اند، افزود: مردم قانونی را می خواهند که رنگ و بوی رهبری و اسلامی را داشته باشد.

خاتمی افزود: عبور از رخدادهای سال‌های ۷۸ و ۸۸ مسائلی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن‌ها گذشت، زیرا این حوادث معمولی نیست و در فتنه سال ۸۸، انتخابات بهانه‌ و هدف دشمن از این فتنه، براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران بود.

وی تصریح کرد: در هشت سال دفاع مقدس ما تنها بودیم و تمام دنیا یک طرف برعلیه ایران توطئه می کردند ولی با رهبری و مدیریت امام خمینی(ره) این حادثه هم با موفقیت به نتیجه رسید.